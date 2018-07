Yunes califica de 'coyote' a empresario desalojado

Veracruz.- La manifestación de empresarios que reclamaron presuntos pagos atrasados como proveedores del Estado fue descrita como un show por el Mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes.

En su desacreditación a la queja de 30 empresarios desalojados de Palacio de Gobierno el pasado lunes, el Gobernador panista dijo que las deudas las seguirá solventando la Secretaría de Finanzas, siempre y cuando éstas se hayan adquirido legalmente en el pasado sexenio duartista.

Foto: Agencia Reforma

En específico, nombró al empresario Alejandro Cossio como un coyote que aprovechó contratos en la Secretaría de Salud (SS) de la pasada Administración priista.

"Uno de los que se dice empresario, que dice que este Gobierno le debe una cantidad, etcétera, y que le pidieron dinero para pagarle, no es empresario, es un coyote", reiteró a quien Arturo Irán Suárez, actual titular de la SS, denunció ante la Fiscalía estatal.

"Y de repente (Alejandro Cossio) se encontró con que en este Gobierno los coyotes ya no pueden andar en la calle", agregó frente a los cuestionamientos de la prensa local.

Desechó, también, la comparación de que no permitió pernoctar a los quejosos en el inmueble estatal, como lo hicieron en 2016 su hijo y entonces Alcalde, Miguel Ángel Yunes Márquez, que junto con otros Ediles reclamaban pagos atrasados.

"No había estado de derecho en Veracruz, yo no lo hubiera permitido, porque yo no hubiera quedado a deber 4 mil millones de pesos", indicó sobre la manifestación en la que también participó el líder nacional Ricardo Anaya.