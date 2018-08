Yunes dejará a Cuitláhuac la elección de magistrados

Veracruz.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, cedió el nombramiento de 12 magistrados del Poder Judicial al Gobierno entrante de Cuitláhuac García.

En mensaje a medios, el Mandatario panista afirmó que, pese a que se encuentra a tiempo de realizar las designaciones, decidió no presentar al Congreso del Estado ninguna propuesta.

No hará nada que lastime la imagen de un Gobierno que se ha caracterizado por su limpieza y apego a la ley, ese quiero que sea nuestro registro histórico

"Por ello, aun cuando la Constitución me faculta, estoy en tiempo para hacerlo y podría tener la mayoría en la Comisión Permanente para lograr el nombramiento provisional, he decidido no presentar al Congreso ninguna propuesta para el nombramiento de magistrados y dejar que lo haga quien me sucederá como Gobernador del Estado".

En ese sentido, confió en que el Mandatario electo no tome decisiones sectarias y que vea por el interés superior del Estado.

Asimismo, dijo que con su decisión se evita que se estigmatice a quienes hubieran sido postulados al cargo, "ya que merecen ser magistrados por su carrera".

Calificó como un mal augurio de la nueva Administración que diputados de Morena hayan tomado la sede del Legislativo.

"Es reprobable, y si esto es lo que viene para Veracruz, lo lamento muchísimo".