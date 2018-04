Fox "Lopitos es un hombre de venganzas y no me perdona"

Ciudad de México.- Luego que Andrés Manuel López Obrador le sugiriera inscribirse para recibir pensión de adulto mayor porque ya no recibirá la de ex Presidente, Vicente Fox tildó al tabasqueño de mezquino, cínico y embustero y que por ello no puede ser Presidente de México.

"Lopitos, es tan pequeño y mezquino que piensa que gobernar con venganza personal es traición. Así no se puede ser el Presidente de un México plural y moderno", escribió el ex Mandatario en su cuenta de Twitter.

Vicente Fox. Foto Agencia Reforma

Ayer de gira en Guanajuato, tierra de Fox, y a 13 años del intento de desafuero en su contra, López Obrador aclaró que no es venganza pero que el ex Presidente se vaya olvidando de su pensión de 5 millones de pesos mensuales, y que se inscriba a la de adultos mayores de 65 años, de mil 200 cada dos meses.

Hoy Vicente Fox usó las redes sociales para señalar que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia es un hombre de venganzas y que miente al pueblo de México.

.@lopezobrador_ deja de promover la división de los mexicanos con tu sed de venganza y odio. Respeta a las instituciones y deja de manipular nuestra historia . No vas a ser presidente por tramposo ¡Aguas, México, con el mesías tropical! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de abril de 2018

"Lopitos, te corrijo la pensión es el equivalente del salario de un Sub Secretario, NO $5M mensuales. Mientes. Engañas!! La pensión es para NO robar. Tu robaste tanto que no la necesitas. Porque tú plan es seguir robando. NO será así. Porque NO SERAS PRESIDENTE, Aguas MX!", publicó.

Lopitos es un hombre de venganzas y no me perdona q, como presidente y como ciudadano, haya aplicado la ley; Lopitos lo único q proyecta es que es un detractor de la democracia y que no le duela el diminutivo, no es ni maldad ni cariño, sólo obedece su estatura moral y corta vision.

Lopitos es un hombre de venganzas y no me perdona q, como presidente y como ciudadanio,haya aplicado la ley;Lopitos lo único q proyecta es que es un detractor de la democracia y que no le duela el diminutivo,no es ni maldad ni cariño,sólo obedece su estatura moral y corta vision — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de abril de 2018

El guanajuatense también cuestionó la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno de la Capital y de los recursos que maneja en Morena.

"Lopitos ¿ya les dijiste a los mexicanos que ordenaste que las cuentas del Segundo Piso fueran secretas beneficiando a contratistas multimillonarios ¿donde está la congruencia? Mismos que te sostienen y apoyan. O de donde sacas la lana$$", señaló.

"Lopitos, no se que es mejor o menos peor. Recibir una pensión como casi todos los Jefes de Estado del mundo. O inventar un partido político para saquear a los Mexicanos con miles de millones de $$. De los cuales NO rindes cuentas y te los quedas junto con tu familia. NEPOTISTA".