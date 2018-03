¿Qué dice Morena tras video viral de la "niña bien" sobre AMLO?

México.- Tras el video de la Niña bien que ha causó revuelo en las redes sociales y que se ha convertido en viral, Morena se deslindó del material destacando que el partido se reconoce por ser respetuoso en las creencias de los ciudadanos.

"No compartimos las ideas, ni la forma vulgar en que se expresan. El video NO es parte de la campaña. No proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en este estado", se lee en el comunicado.

A su vez la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) de donde dice ser estudiante Almudena Ortiz, compartió una publicación en redes aclarando que la institución desautoriza el uso de su nombre para contenidos relacionados con propaganda electoral.

El ITESO se deslinda del contenido y del video que circula en redes sociales como “niña bien invita a votar por ya sabes quién”. La universidad desautoriza el uso de su nombre en cualquier contenido relacionado con propaganda electoral y reitera su respeto por todos los partidos. — ITESO (@ITESO) 19 de marzo de 2018

El polémico video rompió las redes sociales desde la tarde de ayer, ya que un videoclip musical publicado por la niña bien, "invita" a dar el voto electoral al abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador.

Captura de Video

El video es protagonizado por una cantante que actúa como mujer de clase alta y dice que “aunque sea una niña bien votaré por ya sabes quién," (refiriéndose al morenista).

En el film la joven aparece a cuadro, donde se le observa en una iglesia cantando al ritmo de reggaeton “escuchen please cambiemos el destino de nuestro país”.

Captura de video

En otra escena, el padre de la iglesia le canta a la niña bien la siguiente rima: “el voto es como tu virginidad: no se lo des a quien defiende la impunidad”.

No me apures, neta, no me censures (...), sé que mi gente es panista y me tacha de populista, pero México ya es un malviaje y este gobierno me da mil corajes.

El video, de 2:43 minutos de duración ha alcanzado hasta el momento más de 100 mil reproducciones.

Tras su difusión, la Coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco se deslindó del video y destacó que son respetuosos de las creencias religiosas de los ciudadanos.

En un comunicado, indicó que el video no es parte de la campaña de AMLO y que no proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en Jalisco.