Surge la "Tía Bien"; lanzan nuevo video en apoyo a AMLO

Monterrey, Nuevo León.- Tras el video de la Niña Bien apoyando a "ya sabes quién", refiriéndose al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ahora surgió un nuevo video musical de mujeres supuestamente sampetrinas que llaman a votar por el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia".

El video del tema titulado No somos ovejas, publicado en YouTube por Lety Garza Treviño y que hasta este momento a superado las más de 97 mil visualizaciones, muestra a un grupo de mujeres que pretenden dar a voz a sampetrinas simpatizantes de AMLO, entre compras, reuniones sociales, viajes internacionales, empleadas domésticas y botox.

En el film se puede escuchar entre los versos que "aunque te apellides Garza Sada o Clarión, nos están robando, robando un montón. A los 40 me puse un poco de botox, y ahora ya sabes quien necesita tus votos", dice la canción.

Comadre, seremos San Petrinas, pero no San Pende..., quieren que nos sordiemos, nos tratan como ovejas, no somos ovejas, no somos ovejas.