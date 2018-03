Video a favor de "ya sabes quién", una guerra sucia, afirman

México.- Un video musical a favor Andrés Manuel López Obrador que fue tendencia en redes sociales y causó polémica por su contenido es el principio del tipo de guerra sucia que vendrá en el periodo de campañas que está a días de iniciar, señalaron analistas.

A ritmo de reguetón, Almudena Ortiz Monasterio es la joven que protagoniza el video musical titulado Niña bien. La joven de alrededor de 25 años y quien en el video dice vivir en Zapopan, Jalisco, aparece bailando en una iglesia, en el gimnasio y en la calle llamando a votar por «ya sabes quién». También, en el video que dio la vuelta en redes sociales, aparece la imagen de Andrés Manuel López Obrador en el celular de la joven.

Para Héctor Ponce, columnista de EL DEBATE, los responsables del video donde se promueve el voto a favor de «ya saben quién» es un sector de Morena que quiere llegar a un sector objetivo que son los jóvenes del Partido Acción Nacional, de los jóvenes de las universidades, de los jóvenes del dinero.

No obstante, aseguro que será un error para Morena por aprovecharse de los prejuicios que se exponen en el video donde involucra al PAN, el populismo y la virginidad. «Ese video debe de tener aterrado a los conservadores, y aquí en México hay mucho voto conservador».

En ese sentido, expresó que eso le causará efecto negativo con la Iglesia y con los conservadores.

Raúl Elenes, representante de Morena en Sinaloa, negó que Morena esté detrás de la producción del video, pero señaló que es una de las tantas iniciativas ciudadanas que buscan invitar a más ciudadanos a que tomen conciencia de lo que viene: «Hay un comunicado oficial institucional porque hay que hacerlo, porque cuando es una iniciativa de Morena o del candidato de la coalición tendrá que darse a conocer de este manera. Nada más se hizo un deslinde y una aclaración de que es una iniciativa ciudadana».

Expresó que mientras que no se violente ninguna ley está al escrutinio de las redes sociales.

Señaló que se prevé que surjan más videos de ese tipo porque hay mucha motivación: «A nosotros en lo personal se nos han acercado infinidad de compañeros con talentos musicales, por ejemplo, que están haciendo composiciones o aportan algún tipo de composición que finalmente no termina siendo oficial o institucional», indicó Elenes.

Lo legal

Rolando Luque Rojas, analista político y experto en temas electorales, sostuvo que por la forma del video, jurídicamente no se puede encuadrar en propaganda electoral, pero por su contenido sí porque hace el llamado al voto. Lo hace de una manera velada porque se cuidan de no mencionar el nombre de Morena, de Andrés Manuel, ni siquiera su criptónimo (AMLO)».

Explicó que de principio se los adjudican estudiantes de una universidad. «Habría que verificar la identidad y si efectivamente viene de ahí, que en todo caso será factor que jurídicamente será determinante».

Agregó que el video circula en cuentas personales de las redes sociales y no en páginas pagadas: «Entonces, si no traía la firma del partido o del candidato y no es publicidad pagada, es otro elemento que jurídicamente es muy difícil encuadrar en algunas faltas para el partido».

Luque Rojas expresó que este tipo de videos en redes sociales son el inicio del tipo de campañas que se distinguirán por el tipo de descalificaciones; es decir, «lo que se conoce como las campañas negras o sucias».