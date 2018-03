Morena sí está detrás de la "Niña Bien": afirma PAN

México.- "No compartimos las ideas, ni la forma vulgar en que se expresan. El video NO es parte de la campaña. No proviene de Morena ni de su coordinación de campaña en este estado", afirmó el partido que abandera Andrés Manuel López Obrador en Jalisco luego de que se hiciera viral un video protagonizado por la Niña Bien, quien invita a votar "por ya sabes quién".

Asimismo EL DEBATE publicó que la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) de donde dice ser estudiante Almudena Ortiz, compartió una publicación en redes aclarando que la institución desautoriza el uso de su nombre para contenidos relacionados con propaganda electoral.

Hoy el diputado panista, Jorge Triana aseguró que dicho material sí es propiedad de Morena, y que fue "una idea genial" su fabricación y posterior publicación.

El video de la Niña Bien es una "especie de mezcla entre autoflagelación y fake news (...), sin duda fue ordenado por el partido de Andrés Manuel López Obrador a una casa productora del sur de la Ciudad de México", aseguró el legislador en entrevista con Radio Formula.

A su vez Jorge Triana acusó a que la joven no estudia en el ITESO y que el film fue grabado en un estudio ubicado al sur de la Ciudad de México y no en Jalisco como antes se presumía.

"La joven no se llama Almudena, ni es estudiante del ITESO, como se había hecho creer, sino que de acuerdo con la información que supo es que la mujer no es actriz se llama Paulina Laborie, cercana a los directivos de una casa productora y que la tienen escondida para que no haya filtración".

"Es una maestra de fitness y más que en su talento, seleccionaron la confianza de la casa productora pues es amiga cercana de uno de los directivos de la casa productora", señaló el panista.

Por último y sin dudar Jorge Triana dijo que el video se grabó en la iglesia de San Sebastián Mártir en la delegación Benito Juárez.