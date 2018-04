Ricardo Anaya acusa al Gobierno por violencia

Ciudad de México.-El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, exigió al Gobierno de la República que asuma su responsabilidad por el desbordado aumento de la violencia en la República.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Andrés Manuel López Obrador arrancó su campaña, Anaya fustigó al tabasqueño por ofertar un cambio de "ocurrencias y charlatanerías" y pretender dispensar amnistía a los criminales.

Ricardo Anaya. Foto: AP.

El queretano estuvo acompañado por el ex dirigente nacional panista y actual candidato a senador por el Frente, Gustavo Madero, y por el ex Gobernador Francisco Barrio Terrazas, entre otros.

Anaya formuló un reconocimiento al Mandatario Javier Corral por alentar "una batalla heroica" en el combate a la corrupción.

"Nunca habíamos tenido un año con tanta violencia, como terminó 2017 y 2018 empezó todavía peor: el primer bimestre de este año vuelve a ser el primer primestre con más violencia en los últimos 20 años.

Y ahí andan los Gobiernos del PRI queriendo culpar a nuestros Gobiernos, pero el problema está generalizado en toda la República", advirtió.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: Reforma

Anaya recordó que en 2014 el Gobierno lanzó una nueva estrategia pero la violencia aumentó en 29 de las 32 entidades.

Cuando un problema está generalizado en todo el territorio nacional, es responsabilidad del Gobierno nacional y del Gobierno federal. Desde aquí les exigimos que asuman su responsabilidad", subrayó.

El candidato frentista arremetió entonces contra López Obrador. "Queremos -dijo- un cambio pero no un cambio de ocurrencias, no un cambio de charlatanería; no un cambio con ideas viejas que no han funcionado.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: Reforma

"Ahí anda este candidato de Morena diciendo que para resolver los problemas de la violencia va a otorgar una amnistía a los delincuentes, que va a perdonar a quienes han cometido crímenes. Nosotros vamos por un cambio pensando en México."