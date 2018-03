VIDEO: 'Niña Bien' reaparece en Faceook, lanza otra invitación

México.- El pasado 18 de marzo la joven Paulina Laborie mejor conocida como la Niña Bien apareció en las redes sociales catapultándose a la fama a través de un video musical en el que aparece llamando al voto a favor de "ya sabes quién" refiriéndose al abanderado de la coalición"Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador.

Hoy de nueva cuenta la Niña Bien reapareció en Facebook para lanzar de nueva cuenta tal como lo hizo el pasado lunes por medio de un video una invitación a los usuarios de Internet.

La joven que en su momento fue presentada como Almudena Ortiz invitó a descargar su video que la puso en la cima de la fama.

"¡Bajen mi canción!, recuerden que #AlmuSomosTodas (...), ya no podré subir más video ya que si no paro mi papá quizás hasta me deshereda", dice la joven.

El polémico video hasta el día de hoy cuenta con más de 342 mil visitas y muestra a la Niña Bien en distintos escenarios, entre ellos una iglesia perteneciente a la religión católica, un gimnasio.

En el film la joven aparece a cuadro, donde se le observa en una iglesia cantando al ritmo de reggaeton “escuchen please cambiemos el destino de nuestro país”.

Captura de video

En otra escena, el padre de la iglesia le canta a la niña bien la siguiente rima: “el voto es como tu virginidad: no se lo des a quien defiende la impunidad”.

"No me apures, neta, no me censures (...), sé que mi gente es panista y me tacha de populista, pero México ya es un malviaje y este gobierno me da mil corajes", se escucha en la canción.