10 imágenes virales en internet que son totalmente falsas

Así como hay millones de noticias, fotos y videos que nos muestran la realidad y un mundo de información, existe la contraparte de esas cosas, entre ellas un sin fin de imágenes falsas.

Estas se viralizan entre los usuarios y solo confunden a otros más personas al mal interpretarlas. Pero aquí te dejamos las 15 imágenes más famosas y que son totalmente falsas, así que ya no caigas en ese engaño.

Un niño sirio que duerme entre la tumba de sus padres

Las tumbas no pertenecen a los padres del niño, sino que es el proyecto artístico de un fotógrafo llamado Abdul Aziz al-Otaibi.

John Lennon tocando guitarra junto al Che Guevara

¿Toco alguna vez Lennon con el popular revolucionario e icono de camisetas?

La respuesta es No. Se trata de un montaje en el que alguien colocó la cara del Che sobre la del guitarrista Wayne ‘Tex’ Gsbriel, que es quien de verdad sale en la imagen.

José Mujica, presidente de Uruguay esperando humildemente su turno en la sala de un hospital

la verdadera historia es que el presidente de Uruguay acudió así de informal a la investidura del ministro de economía Mario Bergara.

Piscinas de las hadas en Escocia

Ese es el título que recibió la imagen de la izquierda, que muestra una extravagante vegetación morada. La foto real pertenece a Queenstown, Nueva Zelanda pero con árboles verdes.

Una frase de Charles Darwin sobre la fuerza, la inteligencia y la supervivencia

No, Charles Darwin nunca dijo: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios”.

Los leones negros

No existen de ese color. Todo es puro Photoshop.

El oso correteando a un equipo de fotógrafos de National Geographic

El oso viene de una fotografía de Stock que fue insertada gracias al rey del fotomontaje, el Photoshop

Marie Curie

La científica Marie Curie, sino Susan Marie Frontczak, una actriz que interpreta a Curie en la obra titulada Manya.

La definición del cuerpo perfecto en 1955 según Time

No, las fotos sobre estas líneas no son de 1955, ni son la definición de un cuerpo femenino perfecto supuestamente dada por la revista Time en ese año. Como apuntan en Snopes, la foto es de 2004 y muestra a la actriz porno Aria Giovanni.

Una nube 'real' con forma de dragón

La imagen la ha creado el usuario de Deviant Art StrixCZ, como siempre en Photoshop.

Seguramente has visto alguna de estas imágenes en tus redes sociales y hasta las compartiste, pero recuerda que no todo es lo que parece. El problema es cuando alguna si es verdadera pero por todos los 'fake' que vemos no les damos la real importancia.

Con información de Gizmodo

Recibe todo el contenido de Mundo Seguro directo a tu WhatsApp

CLICK AQUÍ

PODRÍA INTERESARTE: