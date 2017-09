Aprende a tirar una puerta en caso de emergencia sin dañarte

Tirar una puerta abajo puede parecer algo sencillo, sin embargo, se convierte en algo complicado si no conoces las bases para hacerlo. No te arriesgues a quedar mal y a hacerte daño; esto es muy importante en caso de emergencias

1. El análisis

Si se trata de una puerta blindada o puerta de seguridad: Cada vez son más comunes las casas que ponen puertas de seguridad en la entrada, estas puertas no sólo tienen un cierre a la altura del picaporte, también tienen cerraduras en la parte superior e inferior y por lo tanto es prácticamente imposible tirarlas abajo sin ayuda de maquinaria pesada.

Estas puertas se distinguen fácilmente porque son muy robustas y tienen muy poco juego cuando las intentas mover con las manos estando cerradas.

Si la puerta se abre hacia a ti: Lo normal es que las puertas de las casas se abran hacia dentro, es decir, la hoja de la puerta se mete en el interior de la casa cuando la abrimos. Si estás intentando tirar una puerta así desde fuera de la casa, no hay problema.

En cambio si la intentas tirar desde dentro o el sentido de apertura es el contrario, será mejor que no lo intentes. Al intentar tirar una de estas puertas no sólo tendrás que arrancar el cerrojo sino también parte del marco (imposible).

2. La técnica

Por muchas películas que hayas visto no intentes ninguna técnica que no sea la que te vamos a contar. No intentes tirar la puerta con una patada voladora (saltando), dando el golpe con un hombro y mucho menos con la cabeza. ...¡No funcionará! o si funciona, te harás mucho daño.

La policía utiliza esta medida de seguridad en muchas ocasiones. Foto: El Universal

La técnica que vamos a utilizar se basa en una patada contundente y precisa con el talón. El principio físico que rige esta técnica es muy sencillo: “Cuanto más fuerte des la patada y más cercana sea la patada al cerrojo, más probabilidades de tirar la puerta”.

Si concentras toda la energía del golpe cerca del cerrojo este tendrá que aguantar una mayor absorción de energía, si no lo consigue, se partirá en algún punto.

En cambio, si das la patada en el centro de la puerta, la energía que apliques se repartirá por toda la puerta y el cerrojo tendrá que soportar un menor esfuerzo.

Sitúate a un paso de la puerta, levanta la rodilla y mueve todo tu cuerpo en dirección a la puerta para propinar con el talón un golpe seco y certero al lado del cerrojo.

En esta imagen podemos ver la postura que debes adoptar:

