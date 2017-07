Anafilaxia, la alergia peligrosa que puede llevarte a la muerte

Por: Diana Hurtado Díaz Mantener nuestro hogar limpio y ordenado es vital para no enfermarnos y hacerlo lucir agradable. Para lograrlo lo primero que pensamos es en barrer, trapear los pisos, acomodar todo en su lugar, etc. Pero, existe algo escondido en los rincones que no tomamos en cuenta y que pueden dañar nuestra salud.