Pasos para saber si el celular usado que comprarás es robado

Comprar teléfonos de segunda mano está cada vez más a la moda, son celulares que ya han sido usados pero son mucho más baratos. Además, son oportunidades que no se pueden dejar escapar en muchas ocasiones, auténticas gangas que merece la pena tener en cuenta.

En las redes sociales sobre todo Facebook es muy común encontrar muchísima gente que se dedica a vender celulares de segunda mano.No obstante, muchas veces estas ofertas esconden cosas que no nos resultaría agradable saber.

Con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero, los compradores buscan teléfonos usados. Foto: celularchips.com

Por ejemplo: el teléfono que nosotros, inocentemente, estamos comprando, podría ser robado. Y teniendo en cuenta que al comprar teléfonos de segunda mano no hay ningún tipo de contrato de por medio, los responsables directos de ese hurto seríamos nosotros.

¿Cómo prevenir esto?

Muchos celulares a la venta: Lo primero que debes tratar de hacer es investigar al vendedor en cuestión. En algunas páginas de compras y ventas o incluso entre contactos desconocidos puede ser complicado pero una mala señal es cuando el usuario no cuenta con una foto de perfil o pone la misma en una infinidad de páginas.

Si no se vende con cargador incorporado, mala señal: Una de las claves fundamentales para saber si un teléfono es robado o no es ver si se vende con cargador, sobre todo en el caso de los Apple.

Es cierto que los teléfonos Android tienen todos el mismo conector y, por eso, puede que los vendedores opten por no introducir los cables.

Entre más accesorios vengan incluidos, mejor. Foto: www.movilzona.es

En el caso de que no ofrescan el cargador debes hacer saber que lo necesitas para poder hacer la compra, si el vendedor no acepta o no tiene, es mejor que no lo compres o piensalo muy bien.

Los cables van siempre incluidos con los teléfonos, y en el caso de teléfonos de segunda mano debería ser igual. Si ponen muchas excusas, o siente que tiene que presionar mucho para que cedan, lo mejor que puede hacer es buscar otro vendedor.

Hay más teléfonos robados de los que pudiéramos imaginar: En un primer momento, podemos llegar a pensar que en comparación con las grandes empresas y sus ganancias al vender celulares no es nada con los que se venden usados.

No está mal comprar celulares de segunda mano pero debes hacer todo lo posible para no ser estafado. Foto: tecnofanatico.com

Pero nada más lejos de la realidad: cada día se roban decenas de teléfonos, muchos de ellos para ser vendidos a otros compradores, y otros tantos para ser convertidos en chatarra.

Incluso en las tiendas de segunda mano con entidades físicas están comenzando a colaborar con la Policía para encontrar a todos aquellos que roban móviles.

