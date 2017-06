IMPORTANTE. Conoce tus derechos si te detienen mientras manejas

Si usted maneja su coche, tiene la posibilidad de ser detenido, ya sea por pasarse algún alto o hacer algo indebido. Por eso es importante preguntarnos, ¿Cuales son nuestros derechos?

1. Reacción inicial al ser detenido: Vas manejando por la calle y notas en el retrovisor que una patrulla de policía encendió sus luces y está siguiéndote. ¿Qué debes hacer? Usa tus luces direccionales para alertar al policía de que te orillarás y busca una zona segura para detener el auto completamente.

Apágalo, pon tus manos en el volante o en una parte visible y no hagas ningún movimiento repentino que pueda confundir al policía. Permanece dentro del auto y espera a que se acerque y pida tu licencia.

Ten en cuenta que si un agente pide que te orilles y detengas tu vehículo, por ley tienes que hacerlo, aunque creas no haber cometido una infracción. Hay dos aspectos clave que debes conocer: lo estrictamente legal y las medidas de seguridad que debes considerar.

No tengas miedo de preguntar el por qué te detuvieron.

2. Averigua por qué te detuvieron: Si no sabes la razón porque el policía te detuvo y crees que no has cometido ninguna infracción, tienes derecho a saber por qué.

“Cuando el agente se acerca al carro lo primero que pregunta es: ‘¿sabe las razones de por qué lo he detenido?’ La persona normalmente no sabe responder entonces le decimos y explicamos cuál fue la infracción”, explicó Marlon Marrache, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Asimismo si por algún motivo te arrestan o detienen formalmente, tienes todo el derecho a preguntar por qué. Si bien es tu derecho constitucional preguntar el motivo por el que te detienen o arrestan formalmente, y no te pueden arrestar, multar, ni agredir por hacerlo, recuerda ser amable y mantenerte calmado.

3. ¿Tienes que contestar todas las preguntas que te realiza el agente?: No. Tienes derecho a permanecer en silencio ya que no tienes que responder a todas las preguntas del policía. Esto aplica para todos los casos independientemente de que hayas sido detenido o formalmente arrestado.

¿Puedo grabar al policía? Conoce la respuesta.

En esta situación puedes decir:“Elijo no contestar esa pregunta”. Ojo, para lo que sí tienes que hacer es presentar tu licencia de conducir, registro de vehículo, prueba de seguro y tu nombre, si es que un policía lo solicita.

4. ¿Te debes bajar del auto? No lo hagas hasta que el policía te lo pida ya que en algunos casos no es necesario. “Legalmente podemos pedir que se bajen del auto pero todo depende”, dijo Marrache. “A una persona que cometió una infracción vial no siempre vamos a decirle que se baje”.

5.¿Puedes grabar al policía? Todo depende del tipo de de encuentro con el policía, ya que si fuiste detenido por una infracción de tránsito, todo culminará en una multa y grabar no sería necesario ni indicado.

Recuerda que lo más importante es mantener la calma, ser respetuoso y cortés

Si bien grabar al policía en horas de trabajo sea legal, no es lo más recomendable en estos casos. Para tu seguridad, recuerda la importancia de no hacer movimientos repentinos y de poner las manos a la vista del agente.

6. ¿Puedes pedirle información al agente para entablar una queja? Si tu propósito es entablar una queja tienes el derecho a registrar el nombre y número de placa del agente. También puedes preguntarlo, aunque no se garantiza que el policía esté obligado a responderte. Esto es una cuestión de leyes estatales, locales y de los mismos departamentos de policía.

Con información de La Opinión.

