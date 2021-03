Consejos en el uso doble del cubrebocas ¿Cómo se deben usar?

Ante la pandemia de Covid-19 y con el surgimiento de nuevas cepas más contagiosas, especialistas indican que tal vez sea tiempo de utilizar un cubrebocas doble.

Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ha encontrado que usar un cubrebocas doble protege hasta en un 92.5 contra la infección de Covid-19, comparado con los cubrebocas flojos que protegían en un 42 por ciento.

El doctor Dirk Sostman, vicepresidente ejecutivo y director académico del Hospital Houston Methodist indican que si se está pensando en usar un cubrebocas doble se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones.

Utilizar un cubrebocas quirúrgico ASTM (los azules) debajo de un cubrebocas de tela

Asegúrate que el cubrebocas de tela selle los huecos del cubrebocas quirúrgico

Cerciórate que el cubrebocas de tela esté ajustado, pegado a toda la cara y que cubra perfectamente nariz y boca.

Si tu cubrebocas de tela se contamina o se ensucia, retíralo.

Lava tu cubrebocas de tela frecuentemente y desecha el quirúrgico con frecuencia también.

El doctor indicó que en el caso de los trabajadores de la salud siempre deben usar dos cubrebocas cuando se encuentran dentro del hospital.

El doctor agregó que “en primer lugar, el doble cubrebocas no te protege para volver a estar muy cerca de las personas. Segundo, si usas dos cubrebocas de baja calidad, no te protegerá el doble. Finalmente, si agregas un segundo cubrebocas, pero no sella bien sobre tu cubrebocas quirúrgico original, toda esta maniobra será contraproducente”.

En el caso de los cubrebocas de tela, el doctor dijo que estos son efectivos cuando

Está hecho de al menos dos capas de tela ajustada, por ejemplo 100% algodón

Que cubre completamente nariz y boca

Ajusta perfectamente a tu cara, (sin huecos a los lados)

Permanece bien colocada debajo de tu barbilla y detrás de tus orejas

Es lavable y dura muchas lavadas

“La clave para un cubrebocas seguro y efectivo es el que tiene múltiples capas y que ajuste perfectamente bien a la cara. Si tu cubrebocas no cumple con este criterio, el agregar un cubrebocas quirúrgico abajo puede ayudar mucho”, agrega el doctor Sostman.

“Por ejemplo, los cubrebocas tipo sobrecalzas son muy populares, pero al ser de tela muy delgada no son efectivos. Si te gusta este tipo de cubrebocas, pon debajo un cubrebocas quirúrgico para aumentar la efectividad significativamente”.