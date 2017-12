Cuatro consejos para elegir las sillas de oficina ideales

Ciudad de México a 3 de octubre de 2017.- La selección de las sillas -la herramienta de trabajo más utilizada en la oficina- es una de las decisiones más críticas que los administradores de instalaciones toman en términos de salud, comodidad y productividad de los empleados.

Sin embargo, muchas empresas todavía evalúan las sillas de la misma manera que miden los escritorios y alfombras.

Hace aproximadamente 10 años, la oferta en sillas de oficina era limitada: ofrecían básicamente las mismas características, textiles y funciones. Como resultado, los criterios de selección se centraban en lo bien que la silla conjunta con la decoración de la oficina.

Sin embargo, en los últimos años, las sillas de trabajo han cambiado y existen una gran variedad que hace que esta tarea de elección -fundamental para el bienestar de los colaboradores - sea más difícil.

Pese a su importancia a largo plazo para los usuarios, muchas empresas todavía utilizan un proceso de evaluación al azar.

Ante este panorama, Humanscale, empresa pionera y líder en la fabricación de productos ergonómicos para el confort en el trabajo brinda 4 maneras de mejorar el proceso de selección y hacer la elección correcta de las sillas:

- Involucrar a los empleados: Las personas que estarán utilizando las sillas deben ser preguntados acerca de sus necesidades individuales de trabajo y salud para que puedan contar con la herramienta que más los satisfaga. Además, se debe utilizar un formulario de evaluación para tomar la decisión lo más objetiva posible. Antes de la evaluación, los empleados deben ser entrenados para entender por qué los diversos criterios del formulario son importantes.

- Probar las sillas en un ambiente de trabajo real y durante dos o tres días: Solamente usando una silla en un escritorio durante una jornada de trabajo el usuario podrá determinar con precisión su comodidad y funcionamiento. Por otro lado, sentarse en una silla durante cinco minutos no resulta en una prueba convincente de los factores positivos o negativos de la silla.

Los evaluadores deben tener la oportunidad de probar la silla durante un periodo de tiempo. Idealmente, la evaluación debe hacerse en una estación de trabajo.

- No dar información acerca de las sillas antes de la evaluación. La mayoría de los usuarios no deben recibir datos o información de las características de la silla antes de recibirla y probarla. Por lo contrario, la evaluación probablemente pueda sesgar los resultados.

- Investigar a los fabricantes o proveedores de mobiliario: Sólo porque un fabricante dice que su producto es ergonómico no necesariamente tiene que ser verdad o real. Las afirmaciones deben estar respaldadas por la investigación científica.

Por otro lado, los administradores de instalaciones deben investigar todas las opciones posibles antes de reducir su búsqueda, evitando también que las preferencias personales afecten la decisión. Lo que es correcto para una persona puede no ser adecuado para todos. Sólo las decisiones democráticas resultan en la mejor opción posible.

Alberto Elizondo, Managing Director de Humanscale para América Latina y El Caribe:

"Una silla de buena calidad probablemente será más cara, pero se pagará por sí misma con la mejora de la productividad y la salud de los trabajadores ya que brinda diseños con un estándar más alto de la confiabilidad, con materiales mejores y más duraderos.

La mayoría de las sillas de bajo costo simplemente no soportan el cuerpo, así como las posturas cambiantes de los trabajadores. No resisten los rigores de los movimientos repetidos y el uso diario, por lo que simplemente no son rentables a largo plazo”.

¿Cuál es la propuesta de Humanscale para las sillas en el trabajo?

Estas están diseñadas para tener tan buen aspecto dentro de diez años como lo tienen hoy.

En Humanscale, creen que el nivel de funcionalidad más elevado se consigue a través de la simplicidad. En sus sillas, sustituyen los mecanismos pesados y complejos con el peso de la propia persona que se sienta y las leyes de la física para fomentar el movimiento, proporcionando la silla más cómoda disponible.

Su larga asociación con el legendario diseñador Niels Diffrient ha producido las premiadas sillas Freedom, Diffrient Smart, Diffrient World y Liberty. También colaboran con respetados diseñadores industriales como Don Chadwick y Todd Bracher en nuevos productos para sentarse.

Sus tejidos superan las 150 000 dobles frotaciones en el Test de Wyzenbeek, cinco veces por encima del estándar de la industria.