¡Cuidado! falso mensaje circula sobre WhatsApp 'gratuito'

Un nuevo engaño sobre el servicio de mensajería WhatsApp ha cruzado fronteras y comienza a llegar a muchos usuarios para hacerlos caer en una 'broma'

El mensaje dice lo siguiente:

“Now, You can do Whatsapp Without Internet From Today. Whatsapp launches Ultra-Light Wifi Feature to Enjoy Free 3G Internet wherever you go for whatsapp application, Click On Below Link to Activate Now”

Si recibes un texto como este, el cual promete WhatsApp sin Internet a partir de hoy, ignóralo y explica a tus contactos que es un engaño. Su instalación podría llevar a la debastación a tu smartphone al instalar un malware.

Este es el mensaje falso. No hagas caso a las cadenas con promesas inusuales. Foto: captura de pantalla por Gizmodo

La función “Ultra-Light Wifi” que ofrece “WhatsApp sin Internet” o “3G gratuito allá donde vayas” no existe ni está de ninguna forma asociada a WhatsApp.

Esta estafa fue creada para que hagas click en el enlace, lo compartas con 15 contactos, brindes tu información personal en una encuesta de dudosa procedencia e infectes tu celular con un software malicioso. Nunca abras en enlace.

Usuarios de WhatsApp: no es muy difícil bloquear un mensaje que lleva circulando desde principios de 2016, casi siempre con el mismo texto.

Con información de Gizmodo

