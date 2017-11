El extraño significado detrás de la señal de auxilio SOS

En un sin fin de películas ha aparecido la señal de socorro más famosa y simple del mundo. Sobre todo en aquellas de ciencia ficción donde ocurren tragedias y donde la vida de los personajes está en peligro, como la del Titanic o El Naufrágo.

Y no solo en el cine, también en la vida real. Por ejemplo los dos náufragos fueron rescatados por la Marina estadounidense en agosto del año pasado, gracias a esa señal que escribieron en la arena de una lejana isla en el Océano Pacífico.

Siempre son las mismas letras que forman la palabra: SOS

¿Qué significan realmente y cuál es la historia detrás de este llamado de auxilio tan popular?

Prepárate porque la respuesta no será lo que siempre has imaginado.

Los naufragos que fueron rescatados gracias al SOS escrito en la arena. Foto: U.S Navy

Sorprendentemente, la respuesta corta es nada, la señal no tiene significado alguno ni es un acrónimo, como muchos piensan. Su historia es mucho más sencilla, aunque luego su uso ha dado pie a mil y una historias.

El uso de la señal se introdujo por primera vez en Alemania como parte de un conjunto de regulaciones de radio nacionales que se hicieron efectivas el 1 de abril de 1905.

Estas regulaciones introdujeron tres nuevas secuencias de código Morse, incluida la señal de socorro SOS.

Un año después, en 1906, la Convención Radiotelegráfica Internacional en Berlín desarrolló una amplia colección de normas entre las que se incluía que: “Los buques en peligro utilizarán la siguiente señal: “ · · · – – – · · ·” (SOS) repetida en breves intervalos”.

Foto: Wikimedia Commons

A partir de entonces, se convirtió en la señal de socorro estándar en todo el mundo (particularmente en el uso marítimo) el 1 de julio de 1908, después de haber sido adoptada por el gobierno alemán tres años antes.

Por tanto, la idea era utilizar SOS porque se transmite fácilmente en código Morse, que representado por tres puntos, tres guiones, y luego tres puntos, no podía malinterpretarse como un mensaje para cualquier otra cosa.

Desde la tragedia del Titanic esta palabra creció mundialmente para pedir socorro.

La tragedia del Titanic contribuyó de forma definitiva a su popularización, y gracias al famoso barco paso a sustituir casi por completo al anterior código de socorro, CQD: CQ (“Copy Quality”, código de llamada general) y D (“Distress”, problema).

Además, al enviarse juntos como una cadena (sin intervalos ni espacios), se podría lanzar muy rápidamente y necesitaba de muy poca energía para ello.

El resto son leyendas populares que decían que SOS se trataba de un acrónimo de Save Our Ship (salven nuestro barco), Save Our Souls (salven nuestras almas) o Send Out Succour (envíen socorro).

No son siglas ni un acrónimo

No es un acrónimo, y por tanto es incorrecto poner punto y aparte entre cada letra.

Por último, se suele pensar equivocadamente que la primera vez que se usó fue con el hundimiento del RMS Titanic el 15 de abril de 1912.

Error también, ya que otros buques anteriores la utilizaron, siendo el primero el Slavonia el 10 de junio de 1909.

