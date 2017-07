Comienza a ejercitarte; las razas de perro adecuadas para hacerlo

Si quieres comenzar a mejorar tu vida o ya estás en el proceso de adquirir una vida más saludable es importante que sepas que cuentas con un gran aliado para lograrlo. Seguro estará feliz de madrugar y te motivará siempre.

Seguramente tienes mascota y si no, no dudes en tenerla para que pueda ayudarte en el 'running' o si quieres salir a caminar por las mañanas o tardes. Los perros son buenos compañeros para practiar deporte pero es importante que sepas cuales razas son las ideales o si tu perrito puede ir contigo a ejercitarse.

Distancia

Por ejemplo, si a ti te gusta practicar carreras por senderos, lo mejor es que lo hagas con razas que les gusta correr por ese tipo de superficies con sus dueños o con pequeños grupos, ya que son perros muy sociables, por ejemplo caniches o podle, labradores o golden retrievers.

Caniche o podle. Foto: hogarmania.com

Para las carreras o senderos largos de varios kilómetros de distancia lo mejor serían las razas como doberman, Braco alemán o vizsla. Si solo quieres caminar unas cuadras puedes llevar un schnauwzer, chihuahua o tu dachshund.

No tengas miedo de salir con un dobermán, son excelentes corredores. Foto: wikimedia.org

Clima

El clima es un factor importante que se tiene que tomar en cuenta. Si vives en lugares calurosos lo más recomendable es que salgas a ejercitarte con las razas que tienen pelaje corto o darle un buen corte a tu mascota.

Pelajes cortos como el boxer para climas calurosos. Foto: pets4homes.co.uk

En cambio si vives en ciudades con temperaturas frías prueba opciones como el pastor alemán, husky siberiano y razas de pelaje donde este clima no sea un inconveniente. No olvides darles un poco de agua y tomar descansos.

Con pelaje para climas más fríos como este husky. Foto: mascotafiel.com

Los perros de pastoreo o caza así como razas inquietas con mucha energía pueden ir contigo a ejercitarte. Ente ellos destacan el braco alemán, ya que por su cuerpo aerodinámico lo convierten en un corredor de maratón.

Así que no lo pienses mucho y recuerda que el beneficio será para ambos. No te aburrirás y entre los dos podrás motivarse a seguir. Si no tienes mascota aún, recuerda que puedes adoptar, aquí conocerás como cambia el mundo al hacerlo:

