Jóvenes emprendedores casi destinados al fracaso

Una de las limitantes más significativas que enfrentan los jóvenes emprendedores es la falta de acceso a financiamiento en buenas condiciones.

Tradicionalmente, los jóvenes no tienen acceso a recursos financieros para emprender, debido a que no cuentan con un historial crediticio, ni bienes que garanticen al banco la posibilidad de recuperar el préstamo en caso de que fracase; y a su vez, los jóvenes no tienen antecedentes en el sistema financiero ya que no cumple con los estándares bancarios para elegirlos como sujetos de crédito.

Todo se complica cuando no sabes de finanzas. Foto: estrategiaynegocios.net

Una vez que llegan a conseguir un préstamo o crédito viene el fracaso, pero ¿por qué sucede esto? Como se menciono anteriormente, casi el 80% de los jovenes emprendedores no tienen absoluto conocimiento sobre las regularizaciones fiscales y legales.

Cuando reciben sus primeros ingresos, los jovenes no saben que hacer exactamente con el dinero. Aunque estaba destinado tal vez para comenzar un negocio, una mala inversión puede ser el error más significativo.

Eso se suma a las malas deciciones a la hora de elegir un socio o quienes son de confianza para asociarse y emprender.

En las escuelas se enseña a ser un buen empleado, seguir reglas y participar en protocoles de trabajo pero no a ser empresarios exitosos por lo cual no saben como manejar una empresa.

Sin duda, son muchos los retos que los jóvenes deben enfrentar para conseguir el éxito empresarial.

Asesórate con profesionales si quieres emprender. Foto: stemtechmexico.com

Cada reto implica un riesgo y sólo el espíritu emprendedor, la tenacidad y la disposición que los caracteriza, les permite intentarlo una y otra vez, cada ocasión con más energía y con más experiencia, hasta alcanzarlo.

Hoy, los jóvenes emprendedores cuentan con el respaldo de los fondos de garantía del INADEM a través de programas como “Crédito Joven”, y los jóvenes emprendedores pueden conocer todos los riesgos que deben enfrentar para abrir un negocio, el acceso a una fuente adecuada para financiar su proyecto empresarial, ya no es uno de ellos.

Con información de unimexicali.com y condusef.gob.mx

