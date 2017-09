La manera inteligente de actuar ante un naufragio

Miles de personas usan el bote como una forma de trasporte. Pero, ¿Qué pasa si el bote tiene problemas y estas en el medio del océano? Muchas persona han pasado por esta situación. Incluso no reciben ayuda por días, semanas o meses.

Por ejemplo en más de 3.200 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo desde el naufragio de Lampedusa. Esa cifra se registro en el 2016. Las suma de muertos y rescatados ha incrementado.

Italia bate otro récord con 180.000 migrantes rescatados en el Mediterráneo en 2016. Una de las preocupaciones es que se han duplicado el rescate de menores no acompañados: 24.929 en el 2016 frente a los 12.360 del 2015.

Náufragos rescatados. Foto: AP

Muchas veces los pescadores se han perdido en las gigantescas aguas del océano. Así fue el caso de Salvador Alvarenga, un salvadoreño pescador de tiburones fue rescatado después de 438 días a la deriva en el Pacífico.

Estas son algunas de las preguntas más comunes en caso de un naufragio.

1.¿Se puede beber agua del mar?

La mayoría de naúfragos aguantan con vida no más de 4 días. La causa de esta muerte es el hambre o la sed, muchos mueren rodeados de agua de mar y sin beber pero en la mayoría de los casos, mueren por beber agua de mar.

El agua mar está mineralizada, tiene cloro, azufre y una gran cantidad de salinidad. Entre estas sustancias las hay que a partir de determinada cantidad provocan reacciones patológicas graves en nuestro organismo.

Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? . El secreto está en la cantidad. Si el naúfrago aguanta la sed hasta el límite de supervivencia y es ahí cuando se decide a beber agua de mar, la cantidad que ingiera le será muy perjudicial, porque será exagerada.

El agua de mar bebida en grandes cantidades lleva a la muerte por nefritis (es una inflamación de los espacios entre los túbulos renales, o inflamación del riñón.)

Pero beber en pequeñas cantidades, calmará la sed y su organismo luchará con obstáculos totalmente superables. Además se puede desalar el agua de mar mediante el método de evaporación si aún contienes un recipiente o bolsa.

De hecho Marta y Miguel, los supervivientes españoles del naufragio de Malasia bebieron agua del mar filtrada con una bolsita que les salvó la vida.

A CONTINUACIÓN SE MOSTRARÁ COMO:

2. ¿Cuánto sobrevives sin agua?

El promedio es entre tres y cinco días. Sin embargo, hay que tener en cuenta para hacer este cálculo las condiciones climáticas, la cantidad de grasa corporal, el estado de salud en general, la edad y el sexo. Además si estás enfermo, tienes diarréa y vómitos, pierdes más agua de lo normal.

3.¿Cómo me alimento en el mar?

El alimento no es tan importante como el agua. Un hombre puede subsistir varias semanas con agua sin comida.Aunque si no tienes agua, no es recomendable que comas ya que al consumir alimentos se gasta el agua corporal.

La pesca es la forma de sobrevivir en un naufragio. Si tienes suerte y aún conservar un aparejo útil para pescar, será tu día de suerte. Pero sino, no está todo perdido. Se puede ingerir el plancton depositado en el ancla flotante constituyendo un alimento muy sano. Es un producto gelatinoso y tiene un sabor parecido al de las gambas. Si el gusto es amargo o picante no está en condiciones.

4. Métodos de llamar la atención de rescate

En el caso de que hayas lanzado una señal de socorro es imprescindible no moverte de la posición, ya que será ese el lugar donde las autoridades irán a buscar. Otro consejo es, si tienes radio portátil en la balsa, recordar que por la noche las ondas de radio tienen más alcance.

5. Qué hacer en caso de naufragio

- Beber agua de mar en cantidades pequeñas, de 500 ml. a 1 litro por día.

- Controla la respiración. La respiración lenta, a la que induce la relajación, baja el metabolismo y ahorra el consumo de agua isotónica.

- El estrés de la angustia es la causa principal de deterioro y muerte para un náufrago real. Un buen estado de ánimo es fundamental. Nunca hay que perder la esperanza.

- La ingesta de orina supone también un recurso de gran valía.

- Protegerse del sol es para no sudar, no sufrir quemaduras y no fatigarse sin provecho alguno. Todas las especies zoológicas, incluido el hombre, tienden a mantener, a través de la serie evolutiva, las condiciones en que se originó su existencia.

Con información de: La Información

Recibe todo el contenido de Mundo Seguro directo a tu WhatsApp

CLICK AQUÍ

PODRÍA INTERESARTE:

El método de supervivencia en el pueblo más frió del mundo: Oymyakon Por: Diana Hurtado Díaz ¿Sientes frío cuando llueve o es invierno? ¿Qué tanto eres capaz de soportar? Al descubrir la forma de vida de los habitantes de la ciudad más fría del planeta y su temperatura, te quedarás congelado. Se trata de Oymyakon, el pueblo más frío del mundo, ubicado al este de Siberia, en la parte asiática oriental de Rusia.