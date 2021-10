¡No más nalgadas! Puede provocarles depresión y alcoholismo a los niños: según estudio

Sí la crianza no es fácil y la mayoría de las personas tiene la creencia que educar a nuestros hijos "con nalgadas" es lo correcto para evitar que sean desobedientes, sin embargo un nuevo estudio dice todo lo contrario.

La nueva investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, la cual señala que las nalgadas como castigo en realizada podrían causar transtornos mentales en los niños como depresión o alcoholismo.

De acuerdo con las investigaciones, el castigo físico y la agresión como forma de educar a los niños deberían ser incluidos en la categoría de abuso físico y emocional.

Este estudio fue realizado con datos de 8 mil 300 adultos de entre 19 y 97 años, quienes respondieron a preguntas sobre algunas de sus experiencias negativas durante la niñez.

Al menos el 55% de los participantes, revelaron haber sido golpeados durante la infancia, aunque solo con unas nalgadas, mismos que presentaron mayor probabiliadad de caer en depresión y otros transtornos mentales.

En México las nalgadas siguen siendo una realidad desde los tiempos de nuestros abuelos y en otros países ya están prohibidas.

Miembros de la Academia Estadounidense de Pediatría aconsejan a los padres no recurrir a las nalgadas, que son definidas como "golpes no perjudicales con la mano abierta con la intención de modificar el comportamiento infantil", y también dice que se eviten los castigos no físicos que sean humillantes, amenazantes o que infundan miedo.