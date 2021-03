Qué hacer, qué no y cómo prevenir las rozaduras en la entrepierna

Las rozaduras en la entrepierna, medicamente conocida como tinea cruris, son muy comunes en temporada de verano. En esta ocasión te diremos qué debes de hacer si tienes rozaduras en tu entrepierna.

Aunque no es ni mucho menos una afección peligrosa, lo cierto es que las rozaduras en la entrepierna son en demasía molestas.

Si notas que tienes salpullido en tu entrepierna, la primera indicación será que conserves esa parte de tu piel limpia y seca en todo momento, ya que la humedad y la suciedad hacen que el hongo responsable de esta se propague.

No utilices ropa que por su tipo de tela cause alguna irritación. Además procura que tu vestimenta no roce el área en donde aparece la rozadura, por lo que lo mejor será que tu ropa interior sea lo más desahogada posible.

Lava lo más seguido posible tus calzones. Lo ideal es que los laves después de habértelos puesto una vez.

Puedes hacer uso de medicamentos antimicóticos, lo ideal es que los compres en forma de crema o ungüento.

Síntomas y signos de la tiña crural

Por lo general, la zona en la que se presentan las rozaduras no van más allá de los pliegues del muslo superior, por lo que no será ningún problema para los órganos sexuales, aunque no son pocas las veces que está puede extenderse hasta una zona muy cercana de ano, lo que provocará comezón y algunas molestias no muy deseables.

Puedes presentar presentar parches rojos levantados, los cuales se pueden llegar a transformar en ampollas y reventarse expulsado pus de estas.

El color de la piel del área puede ser clara o oscura, llegando a quedarse así de por vida incluso si llegas a expulsar el hongo de forma definitiva.

Ardor o comezón en la zona de la entrepierna.

Causas de la tiña crural

Por lo general es una afección que suele afectar más a hombres durante su adultez y adolescencia. Aunado a que aparece comúnmente en personas con sobrepeso u obesidad, de ahí que muchas personas al bajar de peso se deshagan de ella.

Una de las causas más frecuentes es la exposición prolongada de la zona a la fricción de la ropa y más si está está húmeda. Es por ello que las personas que suelen traspirar mucho, presentan este tipo de hongos en su piel.

La tiña en la ingle también puede ser causada por la trasmisión de la infección del hongo de los pies al área de la entrepierna. Añadido a esto, se puede trasmitir de persona a persona, sea que se tengan contacto con la ropa sin lavar del infectado o directamente con su piel.