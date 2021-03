Qué hacer y qué evitar cuando te muerde una serpiente mamba negra

Okay, todos estamos de acuerdo en el hecho de que las serpientes son uno de los animales más temidos y no es para menos considerando que el veneno de algunas pueden causar la muerte. En esta nota te diremos qué hacer si te muerde una mamba negra.

Primero que nada, se deberá trasladar a la persona mordida hacia un servicio médico de urgencias. Recuerda que en este caso, el tiempo es lo que separa a la vida de la muerte.

Más que las cosas qué sí debes de hacer, lo más recomendable es que no hagas nada y te límites a llevar al afectado al centro médico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Evita poner algún torniquete o vendaje en la zona dañada.

Leer más: Qué hacer y cómo prevenir que se te baje la presión arterial

Evita colocar en el área de la mordedura hielo.

No succiones la herida, ya que eso no funciona de mucho. Recuerda que esta es la vida real y no una película de Indiana Jones.

Tampoco hagas algún tipo de corte en la mordedura.

Quítale a la persona todo accesorio, puesto que al hincharse será casi imposible retirárselos.

Leer más: Qué hacer y cómo prevenir que se presente la gastroenteritis



De los anteriores consejos, te pedimos de favor que tomes mucho en cuenta el no intentar succionar el veneno ya que si se trata de un reveno hemotóxico, este puede ser capaz de destrozar nuestra boca al entrar esta en contacto con el veneno, así que ten cuidado.

Signos y síntomas

Hormigueo en los brazos y piernas.

Visión borrosa.

Salivación excesiva.

Dolor en la zona de la mordedura.

Transpiración.

Debilidad muscular.

Náuseas.

Parálisis del cuerpo.

Dificultad para respirar.

Toma nota

La mamba negra es considerada la más letal del planeta, debido a que la cantidad del veneno que es capaz de inyectar es demasiada que produce la muerte minutos después de que esta te muerde.

Cabe mencionar que si dentro de los primeros 10 minutos a la persona no se le administra el antídoto, muy probablemente le de un paro respiratorio y muera, de ahí la importancia de actuar rápidamente.