¿Qué se debe hacer en caso de presentarse una picadura de abeja?

Las abejas, tan importantes para la vida, pueden llegar a ser un poco agresivas si se nos ocurre molestarlas, es por ello que en esta nota te diremos qué hacer en caso de una picadura de abeja.

Si bien es cierto que una simple picadura de abeja no va más allá del dolor que el piquete deja por unos cuantos minutos, lo que también es verdad es que las personas que son alérgicas al veneno de estos pequeños insectos pueden llegar a ponerse en un estado grave.

¿Qué hacer en caso de picadura de abeja?

Si se sabe que la persona es alérgica a la picadura de abeja lo mejor será llevarla urgentemente a un centro medico en donde le puedan aplicar una inyección desensibilizadora, ya que con ello incrementa la posibilidad de que el tiempo entre la picadura y la reacción alérgica sea mayor, lo que permitirá que se de un mejor tratamiento al sujeto picado.

Ahora bien, en caso de las personas que no son alérgicas, si la abejita a dejado su agujón insertado en la piel, lo que deberás hacer es tratar de quitarlo de la manera más suave posible evitando que se entierre aún más, por lo que deberás preferentemente mover el área hacia los lados; evita a toda costa hacerlo desde la parte de arriba, puesto que eso podría hacer que el veneno penetre más aun.

Si la persona ha recibido la picadura en la cavidad bucal, lo ideal es que le proporciones un cubo de hielo para que lo esté chupando. Posteriormente, tendrá que hacer enjuagues de bicarbonato disuelto en agua. Esto ayudará a que la hinchazón no sea mayor problema.

Además de los anteriores tips, lo que también puedes usar para atender la afección provocada por la picadura de abeja en alguien no alérgico es ponerle en la zona afectada un pedazo de ajo o bien uno de cebolla. Aunque lo anterior puede no ser lo más agradable del mundo, ayudará a que la hinchazón no sea más grande de lo que debería.

Recuerda que siempre lo mejor será que, tras brindados los primeros auxilios, la persona sea llevada al hospital para que la revisen de mejor manera.