Remedios caseros contras las cucarachas que nunca fallan

Uno de los insectos más odiados y repugnados por las personas es sin duda la cucaracha. Parece incorrecto hablar en singular de ellas porque todos sabemos que son una plaga y donde hay una existen decenas más.

Estos insectos sobreviven a situaciones extremas, por ejemplo, a la radiación nuclear y a vivir hasta 7 días sin cabeza. Están en casi cualquier lugar, tu casa sin excepción

¿Qué es lo que les gusta a las cucarachas ?

Vivir y hacer camino por la noche o en la oscuridad, cuándo nadie las pueda ver

La madera, el cartón o el papel son su mejor colchón, es dónde más les gusta posarse.

Se esconden entre grietas y hendiduras de los muebles, especialmente de los muebles del baño y cocina.

¿Cómo prevenir cucarachas?

1. Eliminar todo tipo de grietas y hendiduras que pueda haber en los azulejos del baño, encimera de la cocina, lavaderos… Se pueden rellenar con silicona caliente, así luego quedará totalmente hermético.

2. No acumular agua estancada y humedad. Por ejemplo, tras lavarnos las manos secar el lavabo con un trapo evitando que quede húmedo. Cuándo terminamos de fregar lo ideal es secar el fregadero y tapa el desagüe para que no localicen el punto húmedo del mismo.

Aman la humedad. Por eso encontramos muchas cucarachas en las cloacas, cañerías de los baños de la cocina, lavaderos, desagües de calefacción, cajas de electricidad.

Lugares secos con temperaturas elevadas. Por ejemplo, detrás del mueble del salón, dónde el espacio es oscuro, no hay humedad pero no hay acceso… es un buen sitio para ellas, pues quitando el polvo y moviendo estos muebles, cortinas, estantes, libros… de tanto en tanto y no dejando restos de mopa y polvo evitaremos que creen sus nidos ahí.

Los restos de comida, paquetes de comida… tiene que permanecer cerrado herméticamente y nunca dejar los platos de resto sobre la encimera durante mucho tiempo… por la noche nuestras amigas podrían hacernos una visita.

5. Basura y reciclado. Especialmente en primavera-verano debemos tener las bolsas de basura, reciclado… bien cerradas y al ser posible el menor tiempo posible en el mismo lugar. Los cubos deben cerrarse bien y las bolsas también. Los lugares con excrementos y restos de comida son uno de sus lugares preferidos.

Los mejores remedios caseros

1. El laurel y la lavanda.

Colocando unas hojas de laurel en las esquinas o lugares que pensemos que pasan o se encuentran cómodas, ya que el olor las espanta y hace que se marchen. El laurel tiene un olor muy intenso al que los humanos estamos acostumbrados y las cucarachas odian. Y, lo mismo sucede con el aroma de la lavanda, que suele ahuyentar los insectos.

Hojas de laurel y lavanda, muy efectivas. Foto: Pixabay

2. Pasta de polvo bórico y cebolla.

Es uno de los remedios para eliminar las cucarachas más antiguo que conocemos. Se trata de elaborar una pasta para poner en los rincones por dónde suelen transitar estos insectos y que no esté cerca de niños ni accesible para nuestra mascota (ya que puede ser tóxico).

Se preparar cortando la cebolla a trozos muy muy pequeños o incluso picándola y la mezclamos con un vaso de harina, cerveza o agua hasta que espese, 1 pellizco de azúcar y 4 cucharadas de ácido bórico.

Mezclamos todo bien y, tiene que quedar una pasta semi-líquida. Podemos reunir tapones y usar éstos para poner la masa en los rincones.

3. Pasta de azúcar y bicarbonato de sodio.

El dulce las llama pero como su estómago es ácido… esta pasta las mata. Se hace una mezcla semi líquida que las atraiga poniendo la pasta en las esquinas y escondites preferidos de las cucarachas. Las cucarachas irán apareciendo, irán comiendo y… se irán muriendo. ¡El bicarbonato las mata en cuestión de minutos!

Agua hirviendo para deshacerse de los nidos y de las cucarachas que se posan en los codos, tubos y cañerías de baños y cocinas. Foto: Pexels

El remedio con bicarbonato para matar las cucarachas es el mejor cuándo tenemos niños pequeños en casa o mascotas, ya que resulta inofensivo para los humanos, lo que evitará intoxicaciones de los peques pero matará a las tan indeseadas cucarachas.

4. Trampas para cucarachas sobre cartón.

El cartón, papel o madera les encanta. Si ponemos cola o pegamento sobre un cartón y espolvoreamos con azúcar, vendrán a comer llamadas por el dulce y morirán pegadas al cartón porque no podrán salir.

5. Limpiar tuberías y desagües.

Para evitar que salgan por las cañerías, desagües, WC… Lo ideal es limpiar la casa y cuándo vayamos a fregar verter amoniaco en el agua y después echarla por la tubería para eliminar sus nidos.

