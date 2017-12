¿Sabes por qué no hay paracaídas en el avión?

Las instrucciones que dan las asistentes de vuelo son, por lo general: abrocharse el cinturón, mantener el respaldo del asiento derecho y la forma en que se coloca la máscara de oxígeno, pero, ¿el paracaídas? ¿Se le olvidó?

Esto no significa que no se preocupen por tu vida en caso de que ocurra un accidente, tampoco porque deban invertir más presupuesto (aunque sí aumentaría los precios), la principal razón es que, simple y llanamente, no te salvaría, al contrario, podría ser aún más riesgoso que permanecer dentro del avión. Aquí te explicamos por qué.

Para empezar, un avión de pasajeros viaja a una altura de entre 10 mil y 12 mil metros y a una velocidad no menor a 800 kilómetros por hora, puede aumentar dependiendo del modelo y su resistencia al aire. En comparación, un pequeño avión, usado para practicar paracaidismo, viaja a una velocidad no mayor a 180 km/h y a una altura que no rebasa los 4 mil metros.

A más altura y velocidad, se hace más difícil respirar y hay riesgo de hipoxia (falta de oxígeno), de hecho, aquellos que hacen paracaidismo a más de 4 mil metros de altura deben usar máscaras de oxígeno.

Las condiciones a las que se trasladan los aviones comerciales superan por mucho las características seguras para hacer saltos de caída libre. Si quisieran poner paracaídas en los aviones: uno, pondrían en riesgo tu vida; dos, usar una máscara de oxígeno sería de carácter obligatorio, y tres, el avión tendría que estar totalmente estable.

Otra razón es el entrenamiento: saber cómo colocar adecuadamente el arnés, tener conocimiento de en qué momento abrir el artefacto, cuándo saltar y por dónde; hay que sumar la rapidez y guardar la calma. Para eso necesitarías horas de capacitación y estar totalmente consciente de que, si te tardas un segundo más, no podrías salir o, que si se genera un caos, difícilmente lograría salvarse alguien.

Además, las salidas de emergencia en los aviones no son adecuadas para esta acción, principalmente porque la altitud y velocidad de la aeronave hace imposible el abrir las puertas o ventanillas y, de lograrlo, quizá salgas disparado antes de que estés listo para saltar.

Seguridad: La importancia de usar los espejos retrovisores

Muchos conductores se olviden absolutamente de la importancia del uso del espejo retrovisor, incluso, si éstos se llegan a romper o son robados, los conductores tardan tiempo o incluso jamás lo vuelven a colocar, ya que hay quienes consideran que no es necesario y se sienten con la experiencia suficiente para prescindir de los retrovisores.

¡Es muy importante que manejes siempre atento a los tres espejos!

No son sólo un bello accesorio de tu auto, atender los tres espejos es parte de un buen manejo, pues permite ver quién está detrás de nosotros, incluso para hacer alguna maniobra de emergencia.

Existen tres tipos de espejos retrovisores:

El espejo retrovisor izquierdo

Comenzamos en este orden porque el conductor se sienta del lado izquierdo y comenzamos a ver de izquierda a derecha.

Tanto este espejo como el derecho son nuestros ojos para ver lo que se conocen como 'puntos ciegos' y nos ayudan a corroborar si vamos adecuadamente dentro del carril.

La posición correcta del espejo lateral tanto izquierdo como derecho es que se debe ver la manija de la puerta trasera. Así podrás saber que tu espejo está en buena posición. Está mal hecho si puedes ver las dos manijas o no ves ninguna.

El espejo retrovisor central

Con este espejo puedes ver los autos que vienen atrás y si pasan peatones caminando en caso de que vayas de reversa.

Este espejo debe estar centrado y de forma vertical, aunque podría estar ligeramente cargado hacia la derecha debido a tu posición de piloto.

El espejo retrovisor derecho

Este espejo debe cumplir con los mismos mandamientos que el izquierdo: deberás ver la manija de la puerta trasera y nos ayuda a solucionar lo que no vemos en el 'punto ciego'.

Otro uso de estos espejos laterales es que son de gran ayuda para estacionarte, pues al ser manipulables puedes bajarlos y acomodarlos de manera que veas los límites del cajón o la banqueta que podría dañar tus rines.

Los tres espejos retrovisores, además, nos apoyan para rebasar adecuadamente, incorporarnos a una avenida de alta velocidad y, en la Ciudad de México -donde la comunidad ciclista va en aumento- son de gran apoyo para verificar si no viene alguien en el carril extremo y podamos dar una vuelta -ya sea a la izquierda o derecha- sin temor a accidentarlos.

Quien no tenga o haga uso de sus espejos retrovisores tiene el riesgo de sufrir o provocar un accidente de tránsito.

Recuerda que por mucho que conozcas el camino, debes atenderlos constantemente para circular con seguridad.

Hazte el buen hábito de revisar estos tres espejos cada 30 segundos, incluso por tu seguridad: con los índices de delincuencia debemos estar prevenidos hasta en los semáforos en alto.

