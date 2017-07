¿Se puede cambiar el color de Whatsapp o es una estafa?

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo es WhatsaApp. Todas las personas con quien quieras comunicarte en una sola plataforma digital. Sin embargo, existen peligros o consecuencias de no conocer bien sobre la aplicación o querer modificarla.

Con las últimas actualizaciones de WhatsApp donde adquirimos nuevos iconos y funciones como los famosos estados que desaparecen en 24 horas, los usuarios buscan tener la aplicación lo mejor actualizada y novedosa posible.

Whtasapp, una aplicación de mensajería instantánea que revolucionó al mundo. Foto: eluniversal.com

Una de las opciones más buscadas es la de cambiar el diseño de Whatsapp a nuestro gusto y ponerlo de nuestro color favorito pero esto es peligroso para nuestro smartphone o computadora.

Así que no, no se puede cambiar el color de Whatsapp. Las aplicaciones existentes que prometen hacerlo no son oficiales de la empresa de Mark Zuckerberg y lo único que pasará es que nuestros dispositivos se llenaran de virus, anuncios infinitos que se abren cada momento sin avisar y daños de velocidad.

No entres a ningun link que promete cambiar el color de Whatsapp. Foto: Animal Político

Así que no hagas caso y evita seguir difundiendo las cadenas donde se indica abrir un link para poder cambiar de color la aplicación verde porque posiblemente tu celular o computadora se infectarán con virus y podrían descomponerse.

