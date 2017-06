Sugar Daddy's: vida llena de lujos y muchos peligros

¿Alguna vez has escuchado el término Sugar Daddy? Si tu respuesta es no, probablemente desconocías la definición pero no el caso porque seguramante has visto o escuchado a alguien que acepta tener un amante que cumple todos sus caprichos a cambio de compañía.

Sí, un Sugar Daddy por decirlo generalmente, es un hombre maduro o mayor con una buena posición económica que destaca en cualquier espacio.

Le gusta estar con mujeres mucho más jóvenes que él y puede complacerlas con lujos como pago por su compañía. Es decir, les compra autos, ropa, financia paseos y las mejores cenas, sin ningún 'compromiso'.

Una 'Sugar Baby' busca el apoyo financiero de alguien con poder. Foto: instagom.com

Las féminas con una pareja de gran diferencia de edad y que reciben todos esos 'premios' son llamadas 'Sugar Babies'. Pero la polémica de esta situación surge porque para muchos este proceso es como la prostitución.

En el sentido emocional, los involucrados saben que no existe un ganador o perdedor. Él solo exige que ella esté disponible cuando sea requerida y a ella tampoco le interesa la vida de su pareja, por ejemplo si es soltero o casado. Es como un intercambio de favores, no una correcta relación.

“Los elementos de transacción son dinero a cambio de compañía, lo cual no permite que la mujer explore otros recursos para valerse por sí misma. Con el tiempo, este modo de vida genera dependencia en otras personas, al momento que ella busque obtener las cosas que desea. Por ello, es una relación de intercambio que trae un beneficio a corto plazo, pero cuyo costo aparecerá en algún momento”. Afirma el psicólogo Rolando Varillas.

Special breakfast for her #gvlifestyle #fabriziococchilerose Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 3:13 PST

Este termino también es utilizado y conocido por la comunidad gay, quienes buscan un compañero a quien mantener y a la vez, entablar una relación abierta. Cumplir con todos los caprichos del otro y siempre tener a la mano una billetera 'gorda'.

El lado negativo

Pero no todo es azúcar y positivismo para ambas partes. En una relación de ese tipo pueden existir ciertos peligros, por así decirlo.

En la intimidad

A la hora de tener relaciones sexuales en el hombre se pueden presentar algunos problemas de salud como la disfunción eréctil y hasta la muerte por problemas en el corazón, como un infarto. La mujer no logra sentirse satisfecha o puede adquirir enfermedades de transmisión sexual.

Foto tematica: hearstapps.com

Violencia

Aunque es una relación libre puede presentarse la violencia física, sexual o psicológica. No por ser un hombre mayor significa que este no reaccione de manera violenta o se comporte de manera adecuada siempre.

Conflictos por el dinero

A las 'Suggar Babies' poco les importa tocar temas a profundidad, como por ejemplo, de donde proviene el dinero de su 'Suggar Daddy'. Tal vez ilícitamente, aunque ya es decisión de cada pareja lo que quiere soportar, pero amarse así mismos y no perjudicar a los demás es algo muy importante.

