Ver videos de comida frustra tus capacidades

Son famosos y virales en todas las redes sociales. Amamos verlos porque eso nos proporciona una sensación de antojo, felicidad y además, no nos importa gastar nuestro importante tiempo para mirarlo de principio a fin. Así son los videos de comida.

Es común encontrarlos a cualquier hora, sobre todo en Facebook e Instagram, donde el arte culinario por preparar las mas coloridas, antojables y asombrosas receta significa muchas ganancias para los administradores de las páginas, pero ¿todo es lo que parece?

Existen páginas mundiales que se encargan de publicar las recetas mas llamativas. Foto: Facebook

Las recetas pueden ser extensas y laboriosas, o sencillas y cortas pero el fin es el mismo: que puedas hacerlas tú, cada vez que quieras. Sin embargo, eso podría demostrarte que tus capacidades en la preparación de comida está limitada.

Tal vez el resultado no sea el mismo tanto en sabor como en la apariencia del platillo y eso hará que no quieras intentarlo de nuevo o pienses que no eres un buen cocinero, pero a pesar de todo seguirás haciendo comida y viendo los videos.

¿En realidad quedará igual tu platillo al del video? Foto: Facebook

Otro punto importante es que conocerás que hay ingredientes extraños que no se consiguen fácilmente y además son caros. Harás lo que sea por adquirirlos y no te importará el caro precio que tengas que pagar por mostrarle a los demás que la receta viral te quedó deliciosa.

Existen otros platillos, imposibles de alcanzar. Si, defintivamente ese pan esponjoso que es un postre típico de Japón y que te mueres de ganas de hacerlo no quedaría igual que en tu país porque no es la misma harina ni el mismo método de cocción.

Esa actividad también podría ser un precedente importante en temas de salud como la obesidad y diabetes. En la mayor parte de esos videos se preparan postres, comida chatarra o con sal, grasas y aceites. Aunque pueden encontrarse algunos más saludables como ensaladas pero las personas no tienen mucha preferencia por este tipo de contenido.

