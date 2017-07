No gastes tus datos, así puedes detectar noticias falsas en internet

No te dejes engañar con información falsa. Foto: eticasegura.org

El fenómeno de la información falsa por Internet es tan viejo como la red misma y ha ido evolucionando con el discurrir del tiempo, perfeccionando el método y asimilando las nuevas formas de comunicación online.

Aunque la forma más común del 'fake' es la de una noticia que resulta ser falsa, también podemos encontrarnos con imágenes trucadas, vídeos de ficción supuestamente reales y hasta publicaciones de Facebook apelando a nuestra solidaridad con alguna foto impactante que conmueva lo suficiente como para provocar una reacción en quien la ve, generalmente un ‘me gusta’ o un retweet.

Utiliza tu sentido crítico de análisis para detectar falsa información.

Antes, los 'fakes eran la punta del iceberg' de una operación mucho más compleja de captación de perfiles de usuarios activos con fines comerciales, cuando no directamente un intento de estafa en toda regla.

Ahora, una nueva moda juvenil llena de información falsa las búsquedas de Google y hasta las redes sociales más concurridas. Internet se está llenando de mentiras.

Con tanta información, ¿cómo hacer para no caer en la falsa?

Por norma general, hemos sido tan crédulos que los engañadores cada vez se confían más y se esfuerzan menos. En la medida en que nuestra actitud vaya cambiando, descubriremos cuan fácil es detectar ciertas mentiras:

Comprueba la información

Hasta hace poco era suficiente acceder a los medios ‘serios’ para verificar si habían publicado la noticia. A estas alturas que los medios de comunicación se hagan eco de determinada información no es garantía de que hayan confirmado la procedencia y veracidad de la misma.

Facebook es una de las redes sociales por donde circulan rápidamente noticias falsas.

No hay que otorgar el beneficio de la duda a medio alguno, tenga o no cabecera de largo recorrido y probada solvencia de credibilidad: la información en internet viaja muy rápido y los medios compiten para dar la noticia antes que nadie, por lo que las prisas les lleva en ocasiones a publicar apresuradamente.

En Internet, la mejor fuente es la que acierta, ya provenga de un medio convencional, de un tweet o de un blog de medio pelo.

Comparador de fotografías

Entra en Google Imágenes y busca la fotografía sospechosa por URL. Si ves la misma foto que dicen fue tomada ayer pero publicada en otra información de hace años, no sigas investigando: ya estamos ante un fake.

A veces estas notas erróneas saturan nuestros blogs o páginas. Foto: ABC

Hay fuentes y fuentes

No se trata de no creer en nada, sino de dudar mínimamente para activar el sentido crítico, que es un sano ejercicio aplicable no solo a Internet. Algunos medios tienen nombres extraños e inusuales para el tipo de contenido que publican, eso también es un factor.

Ya hay una nueva moda de Internet: saturar el medio con informaciones falsas en blogs, redes sociales, correo electrónico y hasta por Whatsapp o Line; como broma, para pasar el rato. Así que habrá que estar atentos.

Con información de: ABC

