Películas basadas en cómics que se convirtieron en un fracaso

Guadalajara, Jalisco.- Las películas basadas en cómics han sido un mercado muy rentable los últimos años, con grandes producciones de las que se espera recaudar millones de dólares en taquilla, el más reciente fue 'Dr. Strange In The Multiverse of Madness' que logró vender 909 millones de dólares en taquilla.

Sin embargo hay algunos casos en los que la suerte y el público no les sonríe, lo que provoca pérdidas para las productoras, por lo que repasamos algunos fracasos en taquilla de películas basadas en cómics.

1.- Morbius

Marvel sabe hacer películas esperadas que son elogiadas por fans de los cómics, pero también filmes que no son rescatables como Morbius, este relanzamiento desató múltiples críticas negativas y hasta memes.

Morbius logró superar su costo de producción, sin embargo lo recaudado (160 millones de dólares) no es nada comparable con otras cintas de Marvel.

Te recomendamos leer:

2.- Dredd

El justiciero Dredd quien lucha contra el crimen de la ciudad post apocalíptica Mega City, causó pérdidas, de los 50 millones de dólares de presupuesto sólo recuperaron 41 millones, Karl Urban tendría que esperar años para volver a ser un justiciero y tener éxito interpretando a Billy Butcher en The Boys.

3.- Scott Pilgrim Y Los Ex De La Chica De Sus Sueños

Esta película forma parte de los curiosos casos de las cintas que no logran ser rentables pero el tiempo les da la razón, pues las aventuras de Scott Pilgrim para tener una relación con Ramona Flowers, se han convertido en una película de culto, sin embargo su paso en cines fue un innegable fracaso, pues recaudó 47 millones de dólares de los 90 que costó hacer esta producción.

Póster de décimo aniversario de estreno de 'Scott Pilgrim Vs. The World / @Wonderworldsok

4.Dark Phoenix

Esta película de la saga de los X-Men hizo perder a Fox más de 133 millones de dólares, pues pocas personas fueron a las salas de cine a disfrutar de esta cinta, además tiene un 22 por ciento de calificación en Rotten Tomatoes.

El portal Deadline incluso aseguró que fue el peor fracaso en taquilla en 2019.

5.- Escuadrón Suicida

Escuadrón Suicida apuntaba para ser una buena película sin embargo las críticas le dieron la espalda, respecto a varios aspectos, uno de los más sonados fue la interpretación de Jared Leto como El Joker, quien es considera por algunos como el peor Guasón de la historia, a pesar de esto Escuadrón Suicida logró recaudar más de 700 millones de dólares.