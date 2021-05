3 razones por las que hacerte el Papanicolau es de vital importancia

Si ya te tienes que hacer la prueba del Papanicolau y lo has dejado pasar ya sea porque siempre estás muy ocupada con el trabajo, la familia o las tareas del hogar, no esperes más. Recuerda, que esta prueba te pueda salvar la vida, ya que detecta el cáncer cervicouterino, y si es a tiempo, tiene solución. No lo pienses. Aquí te decimos las razones por las que te lo debes hacer lo más pronto posible, según los expertos de Mi Salud.

Qué es la prueba del Papanicoalu

La prueba del Papanicolau también conocida como citología vaginal, ayuda a detectar los cambios celulares precancerosos o cancerosos en el cuello uterino. Este examen no solo sirve para detectar cáncer, sino que se vuelve necesario desde que una mujer empieza su actividad sexual, esto con el fin de detectar también infecciones venéreas que de no ser tratadas a tiempo podrían ocasionar alguna condición anormal. Cabe decir que según Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México 25 de cada 100 mujeres mayores de 15 años presentan cáncer cervicouterino cada año.

1. Previene el cáncer de cuello uterino

Hacerse el Papanicolau tiene como primera función descubrir si hay indicios de células anormales en el cuello uterino, dichas células pueden desarrollar un cáncer llamado cervicouterino y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud este llega a provocar alrededor de 270 000 defunciones al año.

A pesar de que existen otras maneras de detectarlo, dicho estudio es el más acertado en poder descubrirlo. Es importante decir que, si se logra detectar a tiempo, este llega a ser tratable, pero una vez que esté avanzado y sin un tratamiento adecuado puede ser mortal.

2. Ayuda a la detección de Papiloma humano

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las razones más importantes por las que se debe de hacer la prueba del Papanicolau una vez que una mujer empieza su actividad sexual, ya que dicho estudio logra detectar cambios sugestivos de las células, infecciones por hongos, bacterias y parásitos de transmisión sexual. Esta enfermedad tiende a ser muy silenciosa y posteriormente suele causar cáncer en el cuello uterino. Se recomienda que se haga un examen del VPH durante el Papanicolau en mujeres mayores de 30 años.

3. Sirve como examen pélvico

Por lo general, la prueba de Papanicolau viene de la mano con un examen pélvico el cual también es de mucha importancia, ya que logra analizar irregularidades en los órganos que se sitúan en la región pélvica como el útero, ovario, vejiga y trompas de Falopio. Si el doctor detecta alguna anomalía, se inicia un tratamiento para contrarrestar cualquier problema.

Cuándo debes hacerte el Papanicolau

Es de suma importancia que se haga esta prueba a partir de que la mujer dio inicio de actividad sexual. Si es menor de los 21 años, se realiza cada 3 años, al menos que el médico de cabecera prescriba otra cosa por haber encontrado alguna anomalía.

De 21 a 29 años hazte la prueba del Papanicolau cada 3 años. Dependiendo de tus visitas al ginecólogo, las citas pueden cambiar y posterior de los 25 se pueden agregar otros estudios como el de VPH.

Si tu edad se encuentra en el rango de 30 a 65 se recomienda que se agrege el examen de VPH y se lleve a cabo cada 5 años. En caso de solo hacerse uno de estos dos, debe de tener una frecuencia 3 años.

Aunque se puede olvidar hacer este estudio es de suma importacia priorizarlo a los 21 años y llevar un constante chequeo. Se recomienda que se atienda con un ginecólogo, ya que este se especializa en los órganos reproductivos de la mujer y puede llevar con más seriedad cualquier anormalidad.

Recomendaciones para realizarte el Papanicolau

Para llevar a cabo esta prueba es de suma importancia que tome en cuenta ciertos factores, uno de los más importantes es no mantener relaciones sexuales de 2 a 3 días antes. También se recomienda no hacer ciertas actividades en dichos días para evitar eliminar células anormales. Así que toma que mantente atenta a no hacer lo siguiente antes de realizarte la prueba.

Usar tampones

Evitar espumas anticonceptivas

Cremas en la zona vaginal

Medicamentos por vía vaginal

Aplicarse lavados

Atiéndete hoy

Sin duda este examen debe de ser prioridad para una mujer y no se debe de descuidar en ningún momento.

