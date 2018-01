5 consejos para prevenir el cáncer oral

Casi todos pesamos que una buena salud oral consiste en cuidar nuestros dientes y prevenir la aparición de la caries, sin embargo, esta es sólo la punta del iceberg, pues no pensamos en tomar medidas para prevenir el cáncer oral. Esto se debe a que hay poco conocimiento sobre estas enfermedades, sobre cómo prevenirlos y reconocerlos.

Los distintos tipos de cáncer oral pueden aparecer de diversas maneras y no siempre son fáciles de identificar ya que los síntomas varían dependiendo del tipo de cáncer y no todos los pacientes presentan irritación o dolor y estos síntomas pueden no ser notables en las primeras etapas.

Lo anterior es la principal razón por la que los cánceres orales no se detectan sino hasta las etapas posteriores, cuando ya ha invadido otras partes de la boca.

Esto es lo que debes saber sobre el cáncer de la cavidad oral y el cáncer de la orofaringe.

En general, los hombres tienen el doble de probabilidades de ser diagnosticados con estos cánceres que las mujeres.

El número de pacientes menores de 50 años ha aumentado constantemente; y a veces, estos cánceres ocurren en adultos jóvenes en sus 20 y 30 años.

Los pacientes que sobreviven a un primer encuentro con la enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer relacionado. Ese aumento del riesgo puede durar de 5 a 10 años.

La biopsia es la única forma de diagnosticar correctamente los tumores y lesiones orales y orofaringeas.

Aunque estos tipos de cánceres se pueden encontrar en un área pequeña del cuerpo, cada tipo tiene diferentes causas y tratamientos.

Los pacientes con medicamentos inmunosupresores, por lo general, aquellos que se sometieron a un trasplante de órgano, tienen un mayor riesgo de cáncer de cabeza y cuello.

Para prevenirlo:

Evita el contacto con el cigarrillo. Cuanto más tiempo fume, mayor es el riesgo de padecer cáncer oral. Incluso si es tabaco es sólo para mascar, pueden crear úlceras gris-blancas llamadas leucoplaquia en la boca que pueden volverse cancerosas, igual de peligroso es usar el tabaco sin humo.

Síntomas del cáncer oral

En general, los signos de advertencia de cáncer de boca y garganta incluyen los siguientes: