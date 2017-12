5 formas de evitar el aumento de peso durante diciembre

Celebrar durante la época de fiestas es divertido, pero semana tras semana de celebraciones pueden hacer que aumente de peso, si no tiene cuidado. Planificar con antelación es clave si no quiere comenzar el año con un objetivo de pérdida de peso incluso más grande.

Esta es la época perfecta del año para aumentar el ejercicio. Añadir 15 minutos al día puede ayudar a quemar algunas de esas calorías adicionales que comerá en las cenas familiares y las fiestas de oficina. Recuerde que no tiene que evitar todo alimento saludable solo porque esté en una celebración.

Use la comida de las fiestas para llegar a su objetivo de 5 a 7 porciones diarias de frutas y verduras: decántese por esas opciones en lugar de chips, pasteles y galletas. No se quede cerca de la comida... "ojos que no ven, corazón que no siente" es una estrategia efectiva, sobre todo ante la tentación de un buffet.

Si la cantidad de eventos sociales de su calendario se dispara, elija uno o dos en los que relajar sus normas de dieta y permitirse una porción adicional de relleno o un trozo de pastel, lo que sea que le haga más ilusión. Decida la indulgencia por adelantado, disfrute de cada bocado, y no repita. Intente atenerse a 500 a 700 calorías.

El aumento de peso en la época de fiestas no es cuestión de una comida o dos, sino de comer incansablemente la comida que está disponible en todas partes. Prohíbase los dulces que haya en los escritorios de sus compañeros de trabajo, y hacer refrigerios de medianoche con las sobras ricas en calorías a la luz de la nevera. Sea estratégico y selectivo sobre dónde y cuándo se dará un gusto, y su pérdida de peso no se retrasará.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más consejos para evitar el aumento de peso en la época de fiestas.

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP Y RECIBE TIPS Y NOTAS DE SALUD. DA CLICK AQUÍ

Foto: Pixabay