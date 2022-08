5 razones para dejar de comer salchichas y otros embutidos

Los embutidos tienen su origen en la tradición española. La definición más aceptada es que son alimentos preparados a partir de carnes autorizadas, picadas o no, sometidas o no a procesos de curación, adicionadas o no de despojos comestibles, y grasas de cerdo, productos vegetales, condimentos y especias que son introducidos a tripas naturales o artificiales.

Dentro de este tipo de alimentos, los más populares son las salchichas. Cuando estos se preparan de manera industrial no son precisamente un alimento saludable, ya que se le adicionan grasas y sodio en altas cantidades.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard, los embutidos son adicionados con nitratos, sodio y otros conservadores para preservarlos por más tiempo.

El estudio señala que el consumo de este tipo de alimentos aumenta un 20 por ciento la probabilidad de morir prematuramente.

¿Por qué no debes consumir los embutidos?

Estas son cinco razones por las cuales deberías considerar dejar de consumir alimentos embutidos:

Se relacionan con el envejecimiento prematuro

Si se consumen de manera cotidiana, los embutidos y carnes procesadas aumenta el riesgo de envejecimiento prematuro porque por su contenido en grasas saturadas, sodio y sulfitos que inflaman, deshidratan y debilitan el colágeno.

Se asocian con un mayor riesgo de demencia

Un estudio de la Universidad de Leeds encontró que comer 25 g de carne procesada por día, el equivalente a una loncha de tocino, se asoció con un 44% más de riesgo de demencia.

Podrían aumentar el riesgo de diabetes

Harvard Magazine publicó en 2012 que investigadores dirigidos por el profesor de epidemiología Frank Hu y An Pan, analizaron datos de tres estudios, encontraron que una porción del tamaño de un hot dog o dos rebanadas de tocino se asoció con un aumento del 51% en el riesgo de diabetes.

Aumentan riesgo de enfermedad cardíaca.

Consumir 150 gramos o más de carnes procesadas y embutidos a la semana aumenta en 46 por ciento el riesgo de enfermedad cardíaca, indica un estudio de la Universidad de Hamilton.

Aumentan el riesgo de cáncer colorrectal

La carne procesada está considerada como carcinógena para los humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Cada porción de 50 gramos de carne procesada que se consume al día aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.

Los expertos indican que se debe seguir una dieta lo más apegado posible a lo de origen natural.