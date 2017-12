6 alimentos que crees que engordan

Algunos alimentos se han vuelto populares debido a que “engordan”; sin embargo, existen aquellos que se han ganado esa “mala fama” sin razón, aquí te mostramos cinco alimentos que creías que engordan, pero no lo hacen, de acuerdo con la especialista en nutrición y educadora en diabetes, Fernanda Alvarado .

1. Tortilla: Una tortilla aporta 64 calorías, 1 gramo de proteína, 0.5 gramos de grasa y 14 gramos de hidratos de carbono; en cuanto a calorías equivale a lo mismo que comerte dos fresas. Además contiene bajo índice glucémico y proporciona fibra que regula el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. Consumir tortillas ayuda al organismo a convertir los hidratos de carbono en energía.

2. Huevo: Aunque fuera un alimento engordante, no podríamos prescindir del huevo ya que sus beneficios son mayores. Por fortuna ése no es el caso, este alimento es rico en proteínas y contribuye a mantener un peso saludable gracias a que nos ayuda a sentir saciedad durante más tiempo. De acuerdo a un estudio publicado en The Journal Of Obesity , comer huevos en el desayuno durante cinco días de la semana ayuda a estabilizar el peso de personas con problemas de sobrepeso y que adoptan un régimen alimenticio bajo en calorías.

3. Plátano: De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un plátano contiene 89 calorías y si bien es rico en hidratos de carbono, también lo es en potasio, mineral que ayuda a eliminar los líquidos retenidos en el organismo. Su fácil digestión es otro punto a su favor.

4. Leche: Alimento básico desde que un ser humano nace, la leche ayuda a controlar el peso corporal. Se dice que la leche aporta niveles elevados de grasas, pero un vaso de leche entera aporta sólo una quinta parte de la que otorga una torta de tamal. Además contiene calcio y ácidos grasos que benefician al organismo.

5. Aguacate: Si quieres reducir tus niveles de colesterol “malo” (LDL) consumir un aguacate por día te ayudará, esto según la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés).

6. Almendras: Consumir almendras en exceso te aportará niveles elevados de calorías, pero si te moderas no debería afectarte; una almendra contiene alrededor de 7 calorías, por lo que si comes una porción de 10 no tendrás problemas. Este fruto seco ayudan al funcionamiento del metabolismo.

Foto: Pixabay