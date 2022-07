7 señales que te indican que es momento de tomarte unas vacaciones

Nuestra rutina diaria puede estar llena de actividades, entre el hogar, el trabajo y las relaciones sociales puede que no encontremos mucho tiempo para descansar, llegando incluso a sentirnos agotados o burnout. En caso de que te empieces a sentir desmotivado respecto a tus actividades puede que sea momento de tomar un descanso para vacacionar.

De acuerdo a la Sociedad Americana Psicosomática que los trabajadores cuenten con un periodo de vacaciones fijo es vital ya que ayuda a reducir las enfermedades hasta en un 30 por ciento.

Tomar vacaciones es sin duda importante para todas las personas, ya que brinda un espacio para cuerpo y mente en donde podrás olvidarte y liberarte del estrés cotidiano y la ansiedad que representan las actividades del día a día.

Por lo que si has empezado a sentir alguna de las siguientes señales puede que sea el tiempo de solicitar un descanso o unas vacaciones:

1. Falta de enfoque o creatividad

Muchas personas no pueden mantener el enfoque durante mucho tiempo y si bien es normal tomarse descanso de nuestras actividades, si te es cada vez más difícil completar tus actividades laborales o no encuentras nuevas formas de hacerlo tal parece que es momento de tomarte unas buenas vacaciones.

2. Irritabilidad

¿Te enojas con frecuencia? esto más allá de ver con las circunstancias o situaciones que te generen esa emoción puede ser una señal de que estás estresado o deprimido, ambos malestares psicológicos están muy relacionados con la presión que puedes sentir en tu entorno laboral.

3. Insomnio

Una bandera roja que además debes de tomar muy en cuenta es poder dejar de lado tu trabajo al momento de descansar, pero si en lugar de eso te quedas pensando en ello durante la madrugada sin poder dormir, tal parece que es momento de tomar aire fresco y cambiar de entorno en un periodo vacacional.

4. Problemas de salud

El cuerpo no miente y todo el estrés y las presiones diarias pueden acumularse hasta presentarse en forma de problemas de salud. Insomnio, gastritis, colitis nerviosa, dolor de cabeza o espalda son algunas de las formas en que se manifiesta, presta atención a estos síntomas.

5. Dejas de lado a tus seres queridos

Si has notado que tienes mucho sin ver a tus amigos o ya no sueles pasar tanto tiempo con tu familia como antes, puede que hayas sido absorbido por tus tareas y actividades tanto como para alejarte de tus seres queridos. Que mejor que tomarte un descanso y tiempo para reconectarte con ellos.

6. Terminas trabajo en tus ratos libres

El horario laboral parece no terminar o incluso sueles extenderte en tus labores porque no has logrado terminar a tiempo, ambas señales indican que el estrés no te permite poner límites entre tu trabajo y vida persona.

7. No tienes tiempo para el ocio

Los hobbies o momentos para el ocio son muy importantes para todas las personas, pero si de un tiempo para acá dejaste de hacerlo o perdiste la motivación, esto no significa que hayas dejado de disfrutarlos, sino que necesitas un buen descanso para volver a encontrar el valor en lo que disfrutas hacer.