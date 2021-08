97% de personas hospitalizadas por Covid-19 no se habían vacunado: Hugo López-Gatell

México.- En la conferencia Mañanera de este 03 de agosto, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell afirmó que el 97% de las personas hospitalizadas en México no se han vacunado contra el Covid-19.

48 millones de personas en México han sido vacunadas contra el Covid-19, según confirmó el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En otras palabras, se trata de personas que por una distintas razones no se han vacunado pese a que el proceso de vacunación ya ha alcanzado a todas las personas mayores de 18 años en varias partes del país.

Aunque en México no hay un movimiento consolidado antivacunas, sí existen personas con distintas creencias que dudan de la evidencia científica o incluso del Covid-19, por lo que deciden no vacunarse.

Hugo López-Gatell. Foto: Cuartoscuro

Así también existen personas que por diversas situaciones de salud no han podido vacunarse contra el coronavirus.

En el Pulso de la Salud, una sección de la Conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reveló que el 97% de hospitalizados son personas que no se han vacunado contra el Covid-19.

Por otra parte, esto señala que las vacunas contra el Covid-19 están demostrando su eficiencia, al prevenir que las personas que se contagien sufran de los síntomas más graves que ocasiona el virus.

En ese sentido se debe aclarar que cualquiera de las vacunas que se están utilizando en México, no previenen al 100% del contagio de Covid-19, pero sí previenen que se sufran los síntomas más graves del virus.

En otras palabras, la vacunación covid permite que sí una persona se enferma sean mínimas las posibilidades de necesitar hospitalización por sufrir coronavirus.

Finalmente se indica que el Gobierno Federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado implementar medidas de prevención contra el contagio de Covid-19, y se está confiando en que será solo la vacuna la que permitirá regresar poco a poco a la normalidad.

"Cómo habíamos dicho hace un par de semanas 97% de las personas que hoy hospitalizadas por Covid-19 no se vacunaron, no se vacunaron, el 3% restantes son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante y posiblemente ello está contribuyendo a que no tenga toda la efectividad de la vacuna", declaró Hugo López-Gatell.

