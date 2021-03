¡A cuidar el medio ambiente! La contaminación está encogiendo el tamaño de los penes: Científicos

Es bien sabido que los productos químicos tóxicos y el plástico afecta a todo el mundo, sin embargo, en los últimos días, científicos han revelado que la contaminación también está reduciendo el tamaño de los penes, además de reducir el recuento de espermatozoides.

En su última investigación, la doctora Shanna H. Swan, epidemióloga ambiental y reproductiva, advirtió que los químicos y la contaminación están reduciendo el volumen de los testículos, junto con el tamaño del a calidad de los espermatozoides, informó Vice.

La doctora Shanna H. Swan, epidemióloga ambiental y reproductiva, explicó los hallazgos preocupantes en su último libro, Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Poniling the Future of the Human Race.

El doctor Swan fue coautor de un estudio de 2017 sobre las tendencias en el recuento de espermatozoides y señaló que disminuyó drásticamente entre 1973 y 2011, según lo informado por The Sun.

Ahora, su último libro explora estas tasas de disminución, junto con la salud reproductiva y la contracción de los genitales.

Los productos químicos en nuestro medio ambiente y las prácticas de estilo de vida poco saludables en nuestro mundo moderno están alterando nuestro equilibrio hormonal, causando varios grados de estragos reproductivos, escribió en el libro.

"En algunas partes del mundo, la mujer promedio de veintitantos hoy es menos fértil que su abuela a los 35".

Uno de los mayores culpables son los ftalatos, una sustancia química que se encuentra en todo, desde el maquillaje hasta los alimentos, que se cree que afecta la fertilidad e incluso causa una reducción del deseo sexual.

Cabe destacar que según la doctora Swan, los productos químicos en nuestro medio ambiente y las prácticas de estilo de vida poco saludables en nuestro mundo moderno están alterando nuestro equilibrio hormonal.

"Encontramos una relación entre los niveles de ftalato de las mujeres y su satisfacción sexual", dijo la experta a The Intercept

Junto con los ftalatos, los parabenos, la atrazina y los BPA (bisfenol A) también estaban causando estragos en nuestros sistemas.

Agregó: "Los investigadores en China encontraron que los trabajadores con niveles más altos de bisfenol A, comúnmente conocido como BPA, en la sangre tenían más probabilidades de tener problemas sexuales, incluida la disminución del deseo".

Asimismo, explicó que los bebés se exponen a varias sustancias químicas mientras están en el útero y nuevamente durante su propio ciclo de vida, por lo que cada generación está absorbiendo más que la anterior.

Por lo que el doctor Swan dijo en la entrevista de The Intercept: que es por eso que se tiene este continuo declive en la fertilidad y la calidad del esperma.

