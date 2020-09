A los cuántos meses se sienta un bebé

Una de las etapas más esperadas en el desarrollo del bebé es cuando este puede incorporarse y sentarse por sí mismo. Esto le permite tener una nueva perspectiva de su mundo, tener ambas manos desocupadas para comenzar a explorar las superficies y objetos que lo rodean. Cuando el bebé llega a esta etapa quiere decir que los huesos que conforman su columna vertebral son lo suficientemente fuertes como para sostener su cuerpo.

Cada bebé se desarrolla en etapas distintas y es normal que algunos se sienten o se incorporen antes. Generalmente los bebés comienzan a incorporarse por sí solos a los nueve o 10 meses aunque otros pueden hacerlo ya desde los ocho meses. No se debe sentir alarma si su bebé no se incorpora tal como lo podrían hacer los niños de su edad, pero es importante que no se someta a los bebés a esfuerzos por mantenerlos sentados antes de que ellos lo puedan hacer por sí solos ya que esto pondría presión en la columna vertebral y además esto mantendría sus manos ocupadas y no podrá usarlas para explorar, indica la Academia Americana de Pediatría.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es importante que sepas diferenciar entre sentarse e incorporarse; un bebé puede sentarse cuando tiene la capacidad de permanecer sentado sin apoyarse y se sentará cuando una persona adulta lo siente. El bebé se incorpora cuando puede sentarse por sí mismo y cambiar de posición por el mismo, es decir, puede tumbarse, sentarse y viceversa él solo.

El sentarse es la primera posición que los bebés adoptan cuando lo hacen con la ayuda de sus padres, pero a pesar de que existen métodos para ayudar a sentarse, es importante que ellos mismos alcancen esta posición por sí solos como parte de su etapa de desarrollo.

Cómo enseñar al bebé a sentarse por si solo con sencillos ejercicios

Los bebés pueden sentarse por sí solos a los nueve meses en promedio. Pixabay

Para que los bebés puedan enseñarse a sentarse por si solos lo que puedes hacer es primero poner una mantita en el suelo para protegerlo, después deberás poner al bebé de posición boca arriba luego te deberás poner frente a el y sujetarle las manos, podrás tirar un poco de ellas para que el bebé se anime a sentarse, deberás repetir el proceso para fortalecer los músculos del abdomen, esto hará que los niños aprendan a sentarse mientras lo toman como un juego.

Otra cosa que puedes hacer es sentar al bebé en tus piernas y balancearlo hacia adelante y atrás mientras lo sostienes con tus manos para ayudarlo a fortalecer los huesos de su espalda.

Otra manera de ayudar a que tu bebé se siente solo es poner al bebé recostado sobre su espalda en el suelo sobre una manta, poner en la barriga del bebé su juguete favorito y este tratará de incorporarse para alcanzarlo, esto fortalecerá también su espalda.

Forzar al bebé a sentarse cuando no está listo puede ocasionar daños en la espalda, pues su cabeza puede representar el 30 por ciento de su peso y esto repercutir en su espalda.

Cuando empiezan a desarrollarse los bebés tienen la necesidad de desplazarse. En el caso de los niños que pasan muchas horas sentados puede que no gateen como habitualmente suelen hacerlo, sino que se desplacen arrastrando el culo, con una pierna hacia adelante y otra hacia atrás.

Es importante que cuando el bebé está aprendiendo a sentarse no se le deje solo ya que no podrá durar mucho tiempo en esta posición y tenderá a caerse, si se le vigila se evitarán accidentes.

Qué sigue después de que mi bebé se sienta

Luego de que el bebé aprende a sentarse, la siguiente etapa será que aprenderá a moverse hacia atrás o adelante y ponerse de rodillas y posteriormente sigue la etapa del gateo.

Cuando el bebé puede sentarse por sí solo significa que los huesos de su espalda son lo suficientemente fuertes como para comenzar a gatear. Es importante reiterar que se debe mantener la vigilancia en todo momento para evitar golpes.

El sentarse es una etapa que le otorga al bebé más independencia, libertad para explorar su espacio. De acuerdo con los especialistas, puedes apoyarlo en esta nueva etapa a través de ejercicios de estimulación temprana. Éstos fortalecerán sus músculos y mejorarán su desarrollo cognitivo.

En caso de que sientas preocupación porque tu bebé no a alcanzado esta etapa de desarrollo, debes consultar a tu médico pediatra.

Te puede interesar:

No hay dosis mínima de cafeína segura en embarazadas; estudio

Mantener la salud mental de niños y niñas puede prevenir el suicidio

Qué es la dispraxia