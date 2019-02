A qué edad se deben comenzar las pruebas de osteoporosis

La osteoporosis es una amenaza para muchas mujeres, sobre todo después de la menopausia. Pero el camino hacia unos huesos débiles y frágiles puede comenzar a una edad mucho más temprana.

Cuando la densidad ósea se reduce, pero sin llegar al nivel de osteoporosis, se conoce como osteopenia. La osteopenia afecta a más de 33 millones de estadounidenses mayores de 50 años de edad, tanto hombres como mujeres, mientras que 10 millones sufren de osteoporosis.

Pero el escáner DEXA, una prueba radiográfica indolora que mida la densidad ósea, no se recomienda a las mujeres hasta los 65 años de edad, cuando quizá necesiten medicamentos que fortalecer los huesos para evitar fracturas. En los hombres, la prevalencia de la osteoporosis no aumenta con la edad hasta los 80 años, pero incluso entonces, no hay directrices sobre las pruebas de detección. ¿Cuál es la respuesta, entonces?

El costo versus el beneficio es uno de los motivos de que las aseguradoras no cubran universalmente el escáner en las mujeres menores de 65 años.

La edad ideal

Pero una mujer puede ser candidata para unas pruebas más tempranas si tuvo una fractura ósea después de los 45 años, si pierde estatura, si desarrolla una postura encorvada o jorobada, o si tiene un dolor de espalda repentino sin explicación.

Si usted está sana pero le preocupa la salud ósea o los factores de riesgo de la osteoporosis, puede hablar con el médico sobre unas pruebas más tempranas.

Foto: Pixabay

Los factores que pueden aumentar su riesgo de fractura incluyen la estatura y el peso: las mujeres muy delgadas tienen un riesgo más alto. No hacer suficiente ejercicio, fumar, beber alcohol, los antecedentes familiares de osteoporosis o que uno de los padres se haya roto la cadera son otros. Tener una enfermedad o tomar fármacos asociados con un mayor riesgo de osteoporosis también aumenta el riesgo de fracturas.

Para una mejor salud ósea, asegúrese de que su dieta incluya buenas fuentes de alimentos ricos en calcio, de que obtiene suficiente vitamina D a través de la luz del sol o de un complemento, y de que hace ejercicio regular en que soporte peso. Eso incluye actividades que se realizan de pie, como caminar, que ayuda a desarrollar el hueso. Limite el alcohol a una bebida al día, y no fume.