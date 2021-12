Aceite de pescado no tiene ningún efecto en la depresión, encuentra un estudio

Quizá tengan otros beneficios de salud probados, pero una investigación reciente muestra que los complementos de aceite de pescado no previenen la depresión ni mejoran el estado de ánimo.

Algunos expertos recomiendan los complementos de aceite de pescado con omega 3 para ayudar a prevenir la depresión en los pacientes con un riesgo alto, pero los estudios han arrojado resultados contradictorios, y no hay directrices sobre el uso del aceite de pescado con este fin en la población general.

Para averiguar más, los investigadores estudiaron a más de 18,000 adultos sin depresión de a partir de 50 años, que tomaron complementos de vitamina D o de omega 3 o placebos durante entre 5 y 7 años, en promedio.

Los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que los complementos de omega 3 previnieran la depresión o mejoraran el estado de ánimo, según el informe, que se publicó en la edición del 21 de diciembre de la revista Journal of the American Medical Association.

"Sigue habiendo motivos médicos para que algunas personas, bajo la orientación de sus proveedores de atención de la salud, tomen complementos de aceite de pescado con omega 3", aseguró la autora sénior del estudio, la Dra. JoAnn Manson, jefa de medicina preventiva del Hospital Brigham and Women’s y profesora de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston.

Manson anotó que se ha encontrado cada vez más que estos complementos tienen beneficios para la salud cardiaca y el tratamiento de las afecciones inflamatorias, además de ser utilizados para gestionar los trastornos depresivos existentes en pacientes de alto riesgo.

"Sin embargo, nuestros hallazgos indican que no hay un motivo para que los adultos sin depresión en la población general tomen complementos de aceite de pescado solo con el propósito de prevenir la depresión o mantener un estado de ánimo positivo", añadió.

El estudio fue el ensayo clínico más grande de su tipo y representa un "paso significativo", según la autora principal, la Dra. Olivia Okereke, directora de psiquiatría geriátrica del Hospital General de Massachusetts (MGH), y profesora asociada de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

"Se requiere miles de personas para realizar este tipo de estudio sobre la prevención de la depresión en los adultos, algo que llamamos prevención universal, y los participantes tomaron al azar las pastillas aleatorizadas del estudio durante entre 5 y 7 años, en promedio", apuntó Okereke en un comunicado de prensa del MGH. "Es poco común ver un ensayo aleatorio a largo plazo de este tipo".

