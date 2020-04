Aceleran terapia hiperinmune con plasma para la COVID-19

OSAKA, Japón y KING OF PRUSSIA, Pensilvania.- Biotest, BPL, LFB y Octapharma han formado una alianza creada por CSL Behring (ASX:CSL/USOTC:CSLLY) y Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TOKYO:4502/NYSE:TAK ) para desarrollar una posible terapia derivada del plasma para tratar la COVID-19.

La alianza comenzará de inmediato con la investigación en desarrollo de un medicamento de inmunoglobulina hiperinmune policlonal anti-SARS-CoV-2 sin marca con la posibilidad de tratar a las personas con complicaciones graves a causa de la COVID-19.

"Los tiempos sin precedentes requieren movimientos audaces", señaló Julie Kim, presidente de la Unidad de Negocios de Terapias Derivadas del Plasma en Takeda. "Acordamos colectivamente que al colaborar y reunir los recursos de la industria, podríamos acelerar el lanzamiento de una posible terapia al mercado, además de aumentar el posible suministro. Invitamos a las empresas e instituciones que se centren en el plasma a apoyar o a unirse a nuestra alianza".

"Los líderes son los que guían durante momentos de incertidumbre. No hay duda de que todos estamos experimentando el efecto de la COVID-19", manifestó Bill Mezzanotte, vicepresidente ejecutivo y jefe de Investigación y Desarrollo de CSL Behring. "Esta iniciativa tiene como objetivo acelerar una opción confiable, escalable y sostenible para que los cuidadores puedan tratar a los pacientes que sufren el impacto de la COVID-19.

Además de agrupar los recursos de la industria, también colaboraremos con las iniciativas gubernamentales y académicas cuando sea posible para lograr una alianza única, incluidas las actividades importantes como los ensayos clínicos. Además, esta alianza brindará más eficiencia en estos tiempos agitados para las partes interesadas".

La colaboración conjunta aprovechará la experiencia y el trabajo de vanguardia que las empresas ya tienen en marcha. Los expertos de la alianza comenzarán a colaborar en aspectos clave como las recolecciones de plasma, el desarrollo de ensayos clínicos y la fabricación. Otras empresas e instituciones también pueden unirse a la alianza.

El desarrollo de la hiperinmunidad requerirá la donación de plasma de muchas personas que se hayan recuperado completamente de la COVID-19 y cuya sangre contenga anticuerpos que puedan combatir el coronavirus de un nuevo paciente. Una vez recolectado, el plasma "convaleciente" será transportado a las instalaciones de fabricación donde se someterá a un procesamiento patentado, que incluirá procesos efectivos de inactivación y eliminación del virus, y luego se purificará en el producto.

Las personas interesadas en donar plasma pueden visitar este enlace para encontrar el centro de recolección de plasma con licencia más cercano a su ubicación.

Acerca de Biotest AG Biotest es una empresa que provee proteínas plasmáticas y medicamentos biológicos. Las oficinas corporativas están ubicadas en Dreieich (cerca de Frankfurt), Alemania.

Con una cadena de valor agregado que se extiende desde el desarrollo preclínico y clínico hasta las ventas mundiales, Biotest se ha especializado principalmente en las áreas de inmunología clínica, hematología y medicina de cuidados intensivos. Biotest desarrolla y comercializa inmunoglobulinas, factores de coagulación y albúmina basados en el plasma sanguíneo de los seres humanos.

Biotest posee y opera 22 centros de donación de plasma en toda Europa en Alemania, Hungría y República Checa. Biotest tiene más de 1800 empleados en todo el mundo. Las acciones ordinarias y preferenciales de Biotest AG cotizan en el Prime Standard de la Bolsa de Valores de Alemania. Para obtener más información, visite: http://www.biotest.com

Acerca de Bio Products Laboratory (BPL)

Al reconocer el poder del plasma y con más de 60 años de herencia en la industria, BPL suministra medicamentos derivados del plasma de alta calidad para satisfacer las necesidades de los médicos, pacientes y clientes a nivel mundial.

Con sede en el Reino Unido y centros de recolección de plasma en los Estados Unidos, nos dedicamos a producir medicamentos para el tratamiento de deficiencias inmunes, trastornos hemorrágicos y enfermedades infecciosas, así como para cuidados críticos.

BPL invierte en lo último en I+D, tecnología y métodos de fabricación, y se adapta continuamente para garantizar la atención continua a todos nuestros grupos de interés de manera efectiva. Para obtener más información, visite http://www.bplgroup.com.

Acerca de CSL Behring

CSL Behring es una empresa líder a nivel mundial en bioterapéutica impulsada por su compromiso de salvar vidas. Centrados en satisfacer las necesidades de los pacientes mediante el uso de las últimas tecnologías, desarrollamos y ofrecemos terapias innovadoras que se utilizan para tratar trastornos de la coagulación, deficiencias inmunes primarias, angioedema hereditario, enfermedades respiratorias hereditarias y trastornos neurológicos.

Los productos de la empresa también se utilizan en cirugías cardíacas, tratamientos de quemaduras y para prevenir enfermedades hemolíticas del recién nacido.

CSL Behring opera una de las redes de recolección de plasma más grandes del mundo, CSL Plasma. La empresa matriz, CSL Limited ( ASX:CSL;USOTC:CSLLY ), con sede en Melbourne, Australia, cuenta con más de 26 000 empleados y ofrece terapias que salvan la vida de personas en más de 70 países.

Para obtener más información, visite www.cslbehring.com y para conocer historias inspiradoras sobre el compromiso con la biotecnología, visite Vita www.cslbehring.com/Vita.

Acerca de LFB

LFB es un grupo biofarmacéutico que desarrolla, fabrica y comercializa productos derivados del plasma y proteínas recombinantes para el tratamiento de pacientes con enfermedades graves y a menudo raras.

LFB fue fundada en 1994 en Francia y se encuentra entre las principales empresas biofarmacéuticas europeas que ofrecen principalmente profesionales de la salud hospitalarios y productos terapéuticos derivados de la sangre con la visión de proporcionar opciones de tratamiento a los pacientes en tres áreas principales: inmunología, hemostasia y cuidados intensivos. LFB actualmente comercializa 15 productos en más de 30 países. www.groupe-lfb.com.

Acerca de Octapharma

Con sede central en Lachen, Suiza, Octapharma es uno de los fabricantes de proteína humana más grandes del mundo, cuya labor es desarrollar y producir proteínas humanas a partir de plasma humano y estirpes celulares humanas.

Octapharma emplea a más de 10 000 personas en todo el mundo para apoyar el tratamiento de pacientes en 118 países con productos en tres áreas terapéuticas: hematología, inmunoterapia y terapia intensiva.

Octapharma cuenta con siete centros de I+D y seis plantas de manufactura de última tecnología en Austria, Francia, Alemania, México y Suecia, con una capacidad combinada de aproximadamente 8 mil litros de plasma por año.

Además, Octapharma dirige más de 140 centros de donación de plasma en toda Europa y EE. UU. Para obtener más información, visite www.octapharma.com.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TOKYO:4502/NYSE:TAK ) es una empresa líder en biofarmacéutica impulsada por I+D mundial y basada en valores, con sede en Japón y con el compromiso de proporcionar mejor salud y un futuro más brillante a los pacientes al traducir la ciencia en medicamentos sumamente innovadores. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades raras, neurociencias y gastroenterología (GI).

También hace inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en el desarrollo de medicamentos muy innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en la vida de las personas mediante la ampliación de la frontera de nuevas opciones de tratamiento y el aprovechamiento de un mayor impulso de I+D en colaboración y nuestras capacidades para crear un proceso sólido, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y trabajar con los socios en la atención de la salud en aproximadamente 80 países. Para obtener más información, visite www.takeda.com.

Este comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este pueden contener declaraciones a futuro, creencias u opiniones sobre el negocio futuro, la posición futura y los resultados de las operaciones de Takeda, incluidas las estimaciones, las proyecciones, los objetivos y los planes para Takeda.

Sin limitación, las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras, tales como "se enfoca en", "planea", "cree", "espera", "continúa", "anticipa", "apunta", "tiene la intención", "garantiza", "hará", "puede", "debería", "lo haría", "podría", "prevé", "estima", "proyecta" o expresiones similares o la forma negativa de los mismas.

Las declaraciones prospectivas en este documento se basan en las estimaciones y en las suposiciones de Takeda solo a partir de la fecha del presente comunicado. Dichas declaraciones a futuro no representan ninguna garantía por parte de Takeda o su dirección del desempeño futuro e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que incluyen, pero no se limitan a: las circunstancias económicas que rodean al negocio global de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y en los Estados Unidos; las presiones competitivas y los desarrollos; los cambios a las leyes y los reglamentos aplicables; el éxito o el fracaso de los programas de desarrollo de productos; las decisiones de las autoridades reglamentarias y sus plazos; las fluctuaciones en las tasas de intereses y tipos de cambio; los reclamos o las inquietudes con respecto a la seguridad o la eficacia de los productos comercializados o los productos candidatos; el tiempo e impacto de los esfuerzos de integración posterior a la fusión con las empresas adquiridas, y la capacidad de deshacerse de activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el momento de dicha desinversión, cualquiera de los cuales puede hacer que los resultados reales, el desempeño, los logros o la posición financiera reales de Takeda sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, desempeño, logros o posición financiera expresada o implícita en dichas declaraciones a futuro. Para obtener más información acerca de estos factores y de otros que podrían afectar los resultados de Takeda, o su desempeño, logros o posición financiera, consulte el "Apartado 3. Información clave - D. Factores de riesgo" en el último informe anual de Takeda del formulario 20-F y otros informes de Takeda presentado ante la Comisión de Bolsas y Títulos de los EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission), disponible en el sitio web de Takeda, en https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ o en www.sec.gov.

Los resultados futuros, el desempeño, los logros o la posición financiera de Takeda podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las personas que reciben este comunicado de prensa no deben confiar indebidamente en ninguna declaración a futuro. Takeda no asume la obligación de actualizar ninguna de las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa o en cualquier otra declaración a futuro que pueda realizar, excepto si así lo exige la ley o la norma de la bolsa de valores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí