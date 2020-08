Actitud compasiva ante el estrés laboral: Valeria Benavides

México.- En México, la emergencia sanitaria por coronavirus ha empujado a la población en general a un gran reto en muchos ámbitos, especialmente el laboral, debido a los cambios que se han venido configurando desde el inicio de la pandemia, en especial en las rutinas organizacionales, como pasar al trabajo en casa.

Lo anterior fue explicado durante una charla a través de las redes sociales de DEBATE por la psicóloga y coach ejecutiva Valeria Benavides, para quien la pandemia se vive de manera muy particular por cada persona, por lo que relacionarnos desde la empatía es un factor importante para superar las dificultades actuales.

Los cambios y el estrés

Iniciar el trabajo en casa ha sido un reto para los mexicanos, quienes en su mayoría no estaban familiarizados con esta modalidad, pero no solo la situación actual afecta a quienes empezaron la modalidad laboral a distancia, sino también para quienes salen día a día, pues, como todos, se enfrentan a la preocupación de ser contagiados, de que algún familiar se contagie y de que la enfermedad se lleve a algún ser querido. Incluso están quienes padecen la preocupación de tener familiares con COVID-19 o quienes han perdido un ser querido por esta enfermedad.

Benavides es especialista en coaching para crecer profesionalmente y causar un impacto positivo en el desarrollo personal y profesional de ejecutivos. Explicó que debido al reto que representa la pandemia, muchas personas sufren de estrés o distrés, una condición que se destaca por las afectaciones al sistema nervioso y al estado general de salud de la gente.

Ante las manifestaciones del distrés, Valeria Benavides destacó que, en primer lugar, es muy importante vernos a nosotros mismos desde la comprensión y la autocompasión; entender que esta es una situación que nos sucede a todos y nos afecta desde distintos ángulos, como el económico, el social y el sanitario.

Escuchar a otros con empatía

En el ámbito laboral, Benavides destacó la importancia que tiene para el bienestar de los trabajadores el hecho de que también haya una política de la compasión y del cuidado de los colaboradores, donde los jefes y los directivos se interesen por proveer a los colaboradores las herramientas necesarias para confrontar la situación actual, desde el instrumental adecuado, como por ejemplo mandar una silla adecuada y cómoda a quien trabaja ocho horas en casa, hasta promover capacitaciones, charlas de autocuidado y bienestar personal y laboral, al igual que delimitar horarios laborales de forma adecuada.

Para la coach ejecutiva Valeria Benavides, escuchar y tener empatía es realmente importante.

Destacó la importancia de ser compasivos con los compañeros que nos rodean, pues cada quien está viviendo la experiencia de la pandemia desde sus particularidades, de manera que ve necesario acercarse a los seres queridos: «A lo mejor no podemos tener contacto físico, pero sí podemos tener contacto desde los corazones. Yo no puedo tocarte a ti, pero te puedo tocar a través del corazón, te puedo tocar a través de mis palabras», así es posible brindar palabras de esperanza para quienes nos rodean, en especial si se sabe que están sufriendo, como aquellas personas que han perdido algún familiar durante la crisis por Covid-19 y están procesando el duelo, de manera que no solo se le puede apoyar desde el compañerismo, sino también desde la organización empresarial a la que pertenece.

Tratarse con compasión

La aceptación de lo que nos ocurre es un factor clave para Valeria Benavides, y para esto ella propone practicar la autobservación continua y meditativa que nos permita detectar e identificar las emociones que estamos viviendo y nombrarlas.

Una vez identificadas, ella piensa que es importante aceptarlas y valorarse; sentir toda una gama de emociones, pues en este momento de la historia de la humanidad todos somos aprendices y estamos sorteando los obstáculos con lo que tenemos.

Al respecto, destacó permitirse la introspección para generar este autoconocimiento necesario para confrontar los cambios que se viven actualmente, utilizando herramientas como la meditación, por ejemplo.

Autocuidado y protección laboral

Para la experta, el éxito con el que enfrentemos los retos que impone la pandemia dependerá mucho del autocuidado. Ella sugiere tener suficiente descanso y dormir al menos de seis a siete horas diarias, así como dedicar tiempo suficiente para hacer ejercicio y alimentarse bien, además de darse tiempo para la meditación.

75 por ciento de los mexicanos padecía estrés laboral desde antes de la pandemia, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Respiración

Durante la charla en vivo, Valeria explicó la técnica de respiración 4-7-8, que consiste en hacer un conteo mientras respiramos. Al inhalar ingresamos el aire a los pulmones en cuatro segundos, se mantiene el aire por siete segundos, y posteriormente se exhalará poco a poco, contando hasta ocho. Benavides explicó que la respiración es clave para manejar de forma adecuada las emociones y el estrés. Puedes encontrar más consejos en su página: valeriabenavides.com

Estrés laboral

