Adelgazar antes de Navidad es posible si sigues estos consejos

Las fiestas de Navidad se acercan y con ello algunas personas buscan adelgazar peso para lucir elegante en la cena con la familia. Claramente no podrás adelgazar muchos kilos, pero sí tendrás la oportunidad de hacer algo para que ese atuendo te quede perfecto.

Faltan unas semanas para Navidad y existen algunas medidas que puedes tomar para bajar de peso de forma saludable. Saltarse las comidas no es una medida recomendada ya que esto ocasiona hambre y bajan los niveles de glucosa lo que desencadena la toma de decisiones erróneas.

Si quieres bajar de peso antes de navidad deberás salir a la calle y enfrentar al frío haciendo ejercicio. De acuerdo a una publicación de la revista Molecular, exponerse al frío hace que el cuerpo obtenga vitamina A que ayuda a eliminar la grasa mala en marrón para ayudar a eliminarla.

No saltarse comidas es otro otro de los consejos que pueden ayudar a bajar de peso. Si se come a las horas adecuadas no se tienen picos de glucosa y esta se mantiene en control evitando llegar con hambre exagerada hasta la próxima comida. Saltarse comidas hace que se tenga menos energía durante el día y llegar con hambre a la próxima hora de comer lo que propicia atracones.

Estos consejos están encaminados a adelgazar rápido pero hacerlo bien (Las personas que bajan de peso de manera lenta y saludable generalmente o vuelven a recuperarlo)

Para ello debes dejar de lado el alcohol ya que esta sustancia aporta muchas calorías y pocos nutrientes. También se recomienda evitar las bebidas azucaradas.

Si deseas comer menos, se recomienda comer una sopa entre comidas, el plato de sopa al comienzo de las comidas o entre estas ayuda a consumir un 20 por ciento menos de calorías en cada comida, se debe tener cuidado en elegir sopas saludables con poco aporte calórico.

No todo se debe dejar en manos de la dieta, para adelgazar de forma bien y saludable se debe realizar ejercicio constante para quemar calorías extra y llegar en buena forma a Navidad.

Se recomienda también eliminar de la dieta los alimentos altamente procesados y preferir lo natural como frutas, legumbres, alimentos enteros y toda aquella comida que no viene envasada. Lo ideal es hacer seis comidas pequeñas a lo largo del día de igual contenido calórico cada una.

También podrías aumentar el consumo de picante, pues al digerirlo se acelera el proceso de quema de calorías. El picante contiene capsaicina, un componente disminuye los lípidos corporales mediante un mecanismo que motiva la muerte de las células grasas inmaduras.

Beber agua fría ayuda también a la pérdida de peso de manera segura. El líquido bebido de esta manera hará que te sientas saciado lo que se traduce en la reducción de calorías.

Si vas a hacer ejercicio, se recomienda que busques una pareja para ejercitarte, ya que de esta manera se estará motivado. Si buscas bajar de peso, recuerda que se trata de un proceso que lleva tiempo para que se noten los cambios y quizá en unas semanas solo puedas bajar unos cuantos gramos. Si deseas mantener la pérdida de peso por más tiempo debes acudir a un especialista para que te ayude a crear una dieta especial para tus necesidades calóricas.