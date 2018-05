Creían que era embarazo pero no; era tumor de 15 kilos

Morelos.- Blanca Flor, una joven de 17 años de edad fue intervenida quirúrgicamente para retirarle un tumor ovárico de 17 kilos, lo que le ocasionaba dificultad para caminar y fuertes dolores, además ponía en riesgo su salud.

El tumor estaba en el lado izquierdo. La joven, originaria de la zona serrana de San Pedro Soteapan comenzó con los síntomas en agosto de 2017, para octubre notaba el crecimiento de su vientre, mientras continuaba el dolor y, con el paso de los días, la dificultad para caminar y llevar a cabo su vida normal.

Por esta causa, la joven acudió a la clínica rural de su comunidad, donde el médico descartó la posibilidad de un embarazo y dio cuenta de lo que podía ser un tumor, motivo por el cual fue operada en el Hospital Rural de Jáltipan.

La atención médica fue proporcionada por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social-PROSPERA. El doctor Miguel Jiménez Solórzano, director del Hospital Rural y responsable de la cirugía, destacó que si bien en los primeros estudios la tumoración resultó benigna, por su desarrollo acelerado y la posibilidad de que continuara creciendo por acumulación de líquido, se decidió realizar la cirugía.

Explicó que este abultamiento afectaba los órganos reproductivos, así como intestino y estómago, además del riesgo de que pudiera explotar y causar peritonitis, lo cual comprometía la salud y la vida de la paciente.

El 23 de abril, tras hora y media de cirugía, el doctor Jiménez Solórzano y el equipo integrado por residentes de cirugía y anestesiología, enfermeras instrumentista y circulante, retiraron el tumor de 15 kilogramos a la joven.

Aunque técnicamente no es una cirugía difícil, dijo, la relevancia del caso es que antes Blanca Flor sólo podía hacer sus necesidades básicas y no podía trabajar o estudiar, esta intervención le da una oportunidad y en tan solo una semana, un cambio radical en su vida, además de que podrá ser mamá cuando así lo decida.

Me empecé a sentir mal, sentía dolores, no podía dormir, era incómodo para caminar, no podía acostarme a la derecha, a la izquierda ni boca abajo, narró Blanca Flor.