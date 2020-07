Advierten efectos de productos contra COVID-19 no avalados por Cofepris

Sinaloa.- Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, una serie de productos y tratamientos han sido comercializados con la promesa de curar el nuevo virus; no obstante, Jorge Alan Urbina Vidales, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepris), advirtió a la ciudadanía sobre la importancia de no comprar ni ingerir ningún producto que no esté avalado por la dependencia sanitaria a nivel federal (Cofepris) o estatal (Coepris).

De lo contrario, destacó que nadie puede asegurar la inocuidad o la seguridad de esos productos, lo que podría tener un efecto negativo en la salud de los consumidores.

Productos contra COVID-19

En entrevista para EL DEBATE, Urbina Vidales indicó que desde la semana pasada fue reportada la existencia de un producto llamado Doctor Verde, el cual específicamente ha sido promocionado para curar el COVID-19, por lo que actualmente la dependencia estatal mantiene la búsqueda de dicho producto para asegurarlo y evitar la comercialización del mismo. Lo anterior tomando en cuenta que hasta el momento no existe un producto o medicamento verificado que pueda dar ese efecto.

Respecto al dióxido de cloro, que ha tenido una amplia promoción en redes sociales, el funcionario estatal explicó que la referencia que se tiene en México sobre este producto está basado en la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA (FDA, por su siglas en inglés).

Sin embargo, destacó que en México se tendría que hacer un protocolo de investigación para demostrar o confirmar lo que dice Estados Unidos respecto al efecto tóxico que puede general en el organismo el producto o para corroborar las propiedades terapéuticas que algunas personas le atribuyen.

Abundó que el dióxido de cloro es un gas de color verde amarillento que se disuelve en agua a temperatura ambiente y que generalmente se utiliza de manera muy efectiva para una variedad de actividades antimicrobianas, incluida la desinfección del agua potable; productos de limpieza personal, como pastas dentales o enjuagues bucales o limpieza de lentes de contacto.

Además, destacó que puede ser encontrado en hospitales para desinfectar algunas superficies o herramientas: «En las concentraciones apropiadas, el dióxido de cloro es seguro y eficaz para eliminar las bacterias, por ejemplo de legionela, en entornos hospitalarios, o sea que sí es efectivo cuando es aplicado a superficies, alimentos y en productos de higiene personal; ya para otro tipo de acciones terapéuticas habría que hacer un protocolo de investigación para comprobar o refutar que sirva para ello», aclaró.

Denuncias

Jorge Alan Urbina Vidales reafirmó que todo el producto que adquiera la población debe contar con el registro sanitario, porque algunos de ellos describen una serie de características, según el fabricante, muy efectivas para algún tema de salud, pero realmente cuando se evalúan por la autoridad sanitaria no sirven: «Si se adquiere un producto sin registro Cofepris, lo menos que puede pasar es que no sirva para nada el producto. Lo importante es que no haga daño y no cause un efecto adverso a la salud», agregó.

Por ello, aclaró que la forma más efectiva de identificar un producto con registro de Cofepris es buscar en la etiqueta un número con la leyenda de dicha dependencia.

Urbina Vidales destacó que cuando encuentran el producto milagro, es asegurado para evitar que continúe la distribución y la venta al público, y es iniciado un procedimiento contra el establecimiento que lo esté vendiendo con sanciones administrativas que la ley permite.

En el caso de la venta o comercialización de estos productos a través de redes sociales por un particular, el procedimiento es el mismo. «Pero la recomendación en general es no adquirir productos que no tengan registro de Cofepris», concluyó.

Fármacos

No solo los productos milagro deben ser usados con cautela, Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, señaló una serie de medicamentos que no se recomiendan para combatir el COVID-19.

Entre ellos: arbidol, oseltamivir, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, factor de transferencia, colchicina, antioxidantes, nanomoléculas de cítricos, dióxido de cloro, inmunoglobulina intravenosa e interferones. Destacó que no existe evidencia que demuestre su eficacia para este nuevo virus.