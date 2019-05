Advierten rezago contra VIH en embarazo

Ciudad de México.- El País tiene atrasos en la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y de la sífilis congénita, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Mientras que los países de América Latina registraron, en promedio, que el 73 por ciento de sus embarazadas con VIH recibía tratamiento antirretroviral en 2017, en México sólo tenía acceso el 56.5 por ciento.



"Bolivia, Brasil y Perú aumentaron de manera notable el acceso a los medicamentos antirretrovirales desde el 2010; Colombia, Costa Rica, Panamá y Paraguay también han mostrado algún progreso en la cobertura del tratamiento antirretroviral; sin embargo, Ecuador, El Salvador y México no lograron mantener la cobertura lograda en los años anteriores", expone el reporte.



Sólo el 53 por ciento de las mujeres en gestación del País accedió a una prueba de detección de VIH, advierte el estudio "Nuevas generaciones sin la infección por el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas en las Américas 2018", difundido la semana pasada.

Los Estados miembros de la OPS, incluido México, aprobaron el Plan de acción para la prevención y el control del VIH y las infecciones de transmisión sexual 2016-2021, que establece su compromiso con la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis, y promueve la ampliación de la iniciativa de erradicación a otras enfermedades, como la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.



Las metas de este plan indican que los países deben lograr una tasa de transmisión maternoinfantil del VIH del 2 por ciento o menos.



México notificó en 2016 una tasa de transmisión de 11.8 por ciento, pero el estudio estima que podría ser de hasta 15 por ciento.



En el caso de la sífilis congénita, la meta es lograr una incidencia de 0.5 casos o menos por cada mil nacidos vivos, incluyendo los mortinatos; el País notificó en 2017 una tasa de 0.09, pero sin agregar los mortinatos.



Ese mismo año informó que el 51 por ciento de las embarazadas tenía acceso a pruebas de detección de sífilis, una disminución de 15 por ciento con respecto a 2016, señala el estudio.



Además, México no reportó datos sobre la cobertura del tratamiento de sífilis en el embarazo.



El País no cuenta con un plan de eliminación del virus de la hepatitis B perinatal y no registra datos sobre pruebas para detectar esta enfermedad en embarazadas.



El estudio estima que México es el país de América Latina con más casos nuevos de enfermedad de Chagas congénita, al registrar mil 788 en 2010.



Pese a que esta enfermedad es endémica en el País, no se cuenta con políticas nacionales de tamizaje en embarazadas para detectarla durante la gestación.