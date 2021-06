Al menos 50 por ciento de mexicanos padece hígado graso no alcohólico

El hígado graso no alcohólico es una enfermedad común en México, se estima que aproximadamente el 50 por ciento de la población lo padece.

De acuerdo a la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Hígado Graso (ALEH) el país reúne las características de riesgo para el desarrollo de la enfermedad.

La vicepresidenta de ALEH, Graciela Castro, dijo que la enfermedad de hígado graso no presenta síntomas en sus etapas iniciales, pero agregó que es de suma importancia diagnosticar a tiempo y tratar la enfermedad.

Esta es una enfermedad que tiene alta relación con la obesidad, la hipertensión y la diabetes, por lo que tratar estas enfermedades también puede ser una forma de evitar el hígado graso.

Otro de los factores para desarrollar hígado graso es el sedentarismo, situación que ha aumentado con la pandemia.

Qué es el hígado graso no alcohólico

La enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) es la acumulación de grasa en el hígado que NO es causada por consumir demasiado alcohol. Las personas que la presentan no tienen antecedentes de consumo excesivo de alcohol. La EHGNA está estrechamente relacionada con el sobrepeso.

Para prevenirlo, es necesario que se realice lo siguiente:

Mantenga un peso saludable.

Lleve una dieta saludable.

Haga ejercicio regularmente.

Limite su consumo de alcohol.

Utilice los medicamentos apropiadamente.

